Старые форма и жетоны милиции стали бутафорией

С 1 января атрибутика милиции стала недействительной. Такая норма закреплена в законе Украины "О Национальной полиции".

Напомним, в соответствии с пунктом 17 и 18 заключительных и переходных положений закона, до 31 декабря 2016 года полицейские еще могли использовать атрибуты милиции, в частности удостоверение, печати, логотипы и эмблемы милиции и Министерства внутренних дел Украины.

Также полицейским разрешалось ношение и использование обмундирования, определенного для работников милиции.

Как сообщала "Страна", с 1 января 2017 года работник полиции должен носить новую полицейскую форму и иметь при себе удостоверение и жетон сотрудника полиции.

Добавим, за последние полтора года копы окончательно потеряли нить реформ и ждут к себе в начальники 14-летнюю сестру Деевой.

Кроме того, 15 ноября прошлого года "мать реформ" Хатия Деканоидзе ушла в отставку с поста главы Нацполиции, ее обязанности временно исполняет Вадим Троян. На 100% человек Авакова.