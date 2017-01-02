С 1 января отменили пенсионный сбор при покупке иностранной валюты

С 1 января отменяется 2% пенсионный сбор при покупке валюты для граждан. Об этом говорится в законопроекте №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

Документ уже вступил в законную силу.

Помимо сбора отменяется и сама ставка, которая составляла 2% от суммы покупаемой валюты. Существование этого сбора подпитывало финансово теневой рынок купли-продажи валюты, поскольку отсутствие 2-процентного сбора увеличивало спрос населения на черном рынке валюты, а заработки спекулянтов - росли.

Напомним, сбор с валютных операций впервые был веден еще в 1998 году в качестве временной меры. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, а затем сократилась до 1,3%.

В 2007 году - до 1%, в 2008 - до 0,5%, а в 2009 - до 0,2%. В январе 2011 года Рада отменила пенсионный сбор с операций с иностранной валютой. Однако в 2014 году парламентарии вновь установили сбор в размере 0,5%.

К началу 2015 года ставка пенсионного сбора при покупке валюты в наличной и безналичной форме выросла до 2%. При этом юридические лица при безналичных операциях данный сбор не платили.