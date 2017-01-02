Горы мусора и пустых бутылок: центральную площадь Николаева превратили в балаган и помойку (ВИДЕО)

На центральной площади Николаева, где в этот раз впервые за многие десятилетия обосновалась главная городская ёлка, никакой праздничной ярмарки в новогоднюю ночь не было. Вместо этого здесь происходила непонятная «войнушка» с шипением файеров и взрывами петард, которые раздражали и пугали горожан.

Своими впечатлениями от «мероприятия» у праздничной ёлки в социальной сети поделился журналист Андрей Лохматов.

«Двенадцать ночи на главной площади Николаева - это крики диджея "Не бросайте в будку петарды" и возгласы обычных жителей: "Тут стреляют, отступаем!". А также прячущиеся за домиками люди от петард под ногами. Шикарная шоу-программа!», - написал журналист.

А Олег Деренюга — главный редактор одного из популярных интернет-ресурсов — выложил в сеть видео шумных «гуляний», которые ему удалось заснять на площади.

«У меня в жизни трижды были такие ощущения. Будто вокруг война, под ногами все время что-то взрывается, а все куда-то бегут. Было это 1 декабря на Банковой в разгар Евромайдана, 7 апреля, когда на площади происходил разгон сепаров и вчера, 31 декабря. Отличная шоу-программа на новый год. Какая-то историческая реконструкция, видимо. Возможно даже Бородино или Ватерлоо. Из реквизита только дым и грохот дешевых питард. Ну и еще люди, прячущиеся от всего этого за пустыми домиками. Хорошо, что я не начальник управления какой-нибудь культуры и не мэр какого-нибудь полумиллионного города. В противном случае мне бы было так стыдно за это «шоу» под мэрией, на главной, между прочим, городской площади», - написал Деренюга.

Другие горожане тоже не остались в стороне и поделились фотографиями всего того бардака, который они застали в Новый год на Соборной площади.

Экс-депутат горсовета и экс-начальник управления по делам семьи и молодёжи Виталий Воронов опубликовал фотографию, где на фоне здания горисполкома запечатлены какие-то доски, а на них — своеобразная пародия на праздничный стол, с главным атрибутом Нового года — бутылками шампанского.

«Народные гуляния в разгаре. Было весело», - подписал своё фото Воронов, снабдив подпись саркастическими смайликами.

Пользователь Равлик Добра поделилась фотографией переполненного мусорного бака на фоне главной новогодней ёлки, пишет "Новостной Николаев". Обстановку, которая там царила, она назвала ужасной.

«Заставляла людей уносить от домика пустые бутылки и не включать песню про Москву и колокола. Напомнило дискотеку 90-х.. Одно чудо пьяное упало в двери и сорвало с петель замок. Хорошо, что Миколайчики проследили за сохранностью домика. А охрану я тоже не видела», - посетовала Равлик Добра.

Журналистка Наталья Барбарош выложила фото остановки по Соборной, сделанной уже днём. Под рекламной конструкцией выставлены бутылки из-под спиртного. Один из пользователей сделал вывод, и журналистка с ним согласилась, что антураж похож скорее на поминки, нежели на встречу Нового года.

Своё «фе» по поводу праздничного «меню» и общей новогодней «картинки» на центральной площади Николаева высказали и другие пользователи Facebook.

«Большего убожества и серости, чем "праздничная" и "постпраздничная" площадь Городка, едва ли смогут представить себе даже люди с очень богатыми фантазией и воображением. Так что там "молодая команда" кукарекала о "развитии"?», - высказал негодование Антон Тихомиров, прозрачно намекая на команду мэра Сенкевича.