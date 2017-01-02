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В Украине выросли зарплаты и цены на сигареты, а лекарства подешевели

02.01.17 11:00Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

С 1 января начинают действовать новые нормы законов, которые коснутся ценовой политики на ряд товаров, в частности, сигарет и лекарств. А минимальные зарплаты увеличиваются до 3200 грн.

Так, согласно поправкам в Налоговый кодекс, существенно возрастают акцизы на табачные изделия и алкоголь, передает Укринформ.

Сигареты подорожают уже 1 января — акцизы на табачные изделия увеличивают сразу на 40%. По прогнозам экспертов, это может повысить цену на пачку сигарет в среднем на 4−5 грн. Акцизный налог на алкогольные напитки повышается на 20%, на слабоалкогольные напитки, пиво, сидр, перри, крепленые и игристые вина — на 12%, на коньяк — на 17%. Но действовать повышение относительно подакцизного алкоголя начнет с 1 марта.

Этим же законом с 1 января отменяется 2% сбор на государственное пенсионное страхование при покупке наличной валюты. По мнению экспертов, этот сбор способствовал выводу «в тень» части рынка валюты, когда некоторые обменники продавали валюту без чеков по меньшей цене.

В то же время, с начала 2017 года в Украине должны подешеветь лекарства, на которые правительство ввело регулирование ценовой надбавки.

В постановлении правительства говорится о целом перечне лекарств из нескольких сотен наименований. В частности, это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, диабета. Цена на них будет зависеть от восточноевропейских аналогов. На эти лекарства вводится понятие «референтной цены».

Напомним также, с 1 января увеличиваются минимальные зарплаты до 3200 грн. Соответственно, планируется постепенное увеличение зарплат бюджетникам и госслужащим — от 20 до 50% (в зависимости от квалификации и разряда тарифной сетки).

Так, зарплата учителя первого разряда в течение года вырастет на почти 1,6 тыс. грн. На столько же должна увеличиться зарплата медика высшей категории по сравнению с тем, что он зарабатывает сейчас.

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