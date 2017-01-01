Как не поправиться за новогодние праздники

Нередко к долгожданному Новому году усиленно худеют, а затем вес возвращается с лихвой. Кто же сможет устоять о того, чтобы полакомиться праздничными яствами.

А они зачастую очень калорийные, да и веселое настроение вкупе с алкоголем только усиливают аппетит.

Как не поправиться за время праздников "КП" в Украине" рассказал главный внештатный диетолог МОЗ Украины, президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец.

Самое главное – начать праздновать в хорошем настроении! Есть определенные психологические и гормональные влияния на процесс пищеварения, на то, сколько человек употребляет пищи и алкоголя. Хорошее настроение является залогом меры во всем, - считает Олег Швец. - Во время праздника, как и в обычные дни, должна преобладать растительная пища. Идеальная комбинация: 75% растительной пищи и 25% животной. А вот блюд, которые прошли технологическую обработку - кондитерских изделий, колбас и паштетов, наоборот, должно быть меньше. Желательно ограничить соления, сладкие фрукты, компот или варенье в больших количествах также не рекомендуется.

Если вы решите на следующий или через день после застолья устроить разгрузочный день, это не будет лишним. Главное - не отказываться в этот день совсем от пищи. Можно, к примеру, сделать его вегетарианским и не есть пищу с животными жирами. Но если сравнить по эффективности умеренное застолье и разгрузочный день, то мера, конечно, более эффективна. Если вы будете умеренны в еде, вам не нужны будут разгрузочные дни.