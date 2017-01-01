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Відтепер аптечка українського військовослужбовця та військового службовця НАТО не відрізнятимуться

01.01.17 17:48Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Відтепер аптечка українського військовослужбовця та військового службовця НАТО не відрізнятимуться, — заявила на своїй сторінці у Facebook в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Ось про що йдеться у її повідомленні:

«Підписано!

Відтепер аптечка українського військовослужбовця та військового службовця НАТО не відрізнятимуться. Ми довго цього прагнули, нарешті це сталось! Українська армія поступово переходить на міжнародні військові стандарти.

У Міноборони розглянуто і погоджено без зауважень проект наказу МОЗ «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути у складі індивідуальних аптечок, автомобільної аптечки, наплічників медичного санітара і санінструктора». Склад аптечок, який ми формували, враховує міжнародні стандарти військової медицини та сучасний бойовий досвід України.

Наша команда вдячна міністру Степан Полторак та команді військово-медичного департаменту Міністерство оборони України за підтримку та спільне бачення збереження життя та здоров’я тисячам українських воїнів!

Ми не лише єдиний Уряд, ми єдиний народ! Ми об’єднуємось у боротьбі проти ворога. Єдність робить нас міцнішими! А міцнішими, значить ближчими до перемоги,яка неодмінно буде!»

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Воскресенье, 01.01.2017

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