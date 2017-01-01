Известные николаевцы, ушедшие из жизни в 2016 году

Ушедший 2016 год кроме позитивных свершений оставил печальный след в истории. В этом году не стало многих политиков, общественных деятелей, звезд шоу-бизнеса. Унес этот год и жизни известных николаевцев, которых мы вспоминаем в нашем материале.

Виктор Губанов

10 июня в селе Гурьевка Новоодесского района неизвестными лицами было совершено разбойное нападение на частный жилой дом экс-депутат Николаевского областного совета Виктора Губанова. Несколько неизвестных в масках ворвались в дом, в котором проживали 69-летний Губанов и его жена, связали пожилых людей и, угрожая оружием, потребовали отдать им ценности, при этом избивая связанных. Вследствие нападения Виктор Губанов скончался. Погибший Виктор Губанов в течение многих десятилетий был бессменным председателем колхоза в Гурьевке. Он также являлся депутатом Николаевского облсовета 5 созывов.

Владимир Гулин

2 августа в дорожно-транспортном происшествии на трассе под Николаевом погиб депутат Николаевского областного совета от партии «Батькивщина» Владимир Гулин. Гулин за рулем автомобиля «Cadillac Escalade» на трассе «Ульяновка-Николаев» столкнулся с «Mitsubishi». От удара авто депутата перевернулось на крышу. Сам Гулин погиб на месте. Владимир Гулин проживал в Еланце Николаевской области, был одним из самых известных аграриев области.

Николай Дзарданов

18 сентября 2016 года на 64 году жизни скончался народный депутат Украины 7-го созыва от Коммунистической партии Украины Николай Дзарданов. Дзарданов около двух десятков лет был вторым секретарем Николаевского обкома, избирался членом ЦКК и ЦК Компартии Украины. В течение 1998-2012 годов избирался депутатом Николаевского областного совета, возглавлял фракцию коммунистов. На парламентских выборах 2012 года был избран народным депутатом Украины по списку Коммунистической партии Украины.

Владислав Домбровский

22 сентября в автомобильной катастрофе погиб известный николаевский бизнесмен Владислав Домбровский. Авария произошла на Западной Украине. Домбровский вместе с товарищем ехали на BMW X5M из Львова в направлении Хмельницкого. Недалеко от города Волочиск наперерез БМВ выехал грузовик МАН. Внедорожник врезался прямо в грузовик. Владислав Домбровский погиб на месте, а его пассажир был доставлен в больницу. Владислав Домбровский был владельцем магазина электроники LimeStore, известным в городе предпринимателем.

Петр Зибров

24 сентября на 68-м году жизни скончался депутат Николаевского областного совета, заместитель председателя Региональной организации Политической партии «Оппозиционный блок» в Николаевской области Петр Зибров. Депутат умер ночью в инфарктном отделении БСМП, куда он был доставлен с инфарктом. Зибров был депутатом Николаевского городского совета 5-го созыва, депутатом Николаевского областного совета 6-го и 7-го созывов.

Юрий Першин

8 октября в Николаеве утонул известный фотограф Юрий Першин. Он находился на яхте «Адмирал», с которой производил съемку. Из-за качки и ветра мужчина не удержался и упал в реку. Фотограф мгновенно начал тонуть, потому что на нем не было спасательного жилета. Тело фотографа было найдено только спустя три недели в реке Южный Буг в районе дачного кооператива «Сады-3». Юрию Першину было 48 лет. Его работы известны далеко за пределами Николаева. Он был кандидатом в члены Национального союза фотохудожников Украины.

Алексей Панна

9 октября ушел из жизни николаевский скульптор Алексей Панна. Панна известен тем, что занимался строительством Свято-Екатерининского храма на Сухом Фонтане, названного в честь святой, имя которой носила его погибшая дочь. Скульптор умер он неожиданно — его тело обнаружили служители храма.

Петр Тригуб

27 декабря ушел из жизни доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Петр Тригуб. Петр Никитич - автор более 150 научных работ разноплановой тематики. Заслуженный работник народного образования Украины, Отличник образования Украины, кавалер ордена «За заслуги» III степени.

К сожалению, этот год унес жизни многих наших ребят, которые воюют сейчас на Востоке страны. Пусть их имена не на слуху, но именно благодаря им Николаев остается мирным городом.