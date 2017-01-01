ТОП-5 головних розчарувань українців у 2016 році

2016-ий рік приніс Україні декілька фундаментальних розчарувань, у вигляді як окремих осіб, так і цілих інституцій. І ці розчарування здатні вплинути і на подальшу електоральну поведінку українців, і на політичний менталітет, і навіть на зовнішньополітичну орієнтацію.

Українці є мабуть однією з найбільш інфантильних політичних націй, які схильні створювати собі кумирів, наділяти їх сакральним ореолом, а потім гірко розчаровуватися, коли «кумир» не виправдав сподівань. Серед українських політиків є досить тих, кому мільйони на майданах кричали спочатку «слава», а через деякий час вже вигукували «ганьба». Перша християнська заповідь, мабуть, була написана спеціально для застереження українців, але, на жаль, ніколи нами не виконувалася. Українці не зазнавали б таких тяжких політичних розчарувань, якби не мали схильності створювати собі кумирів. Тому такі політики, як Віктор Ющенко, Олег Ляшко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, у свій час мали багатомільйонну підтримку та зашкальний рейтинг. Всі пам'ятають як уся країна скандувала "Ю-щен-ко!", пов'язуючи з іменем цього кучмівського номенклатурника надії на економічні та соціальні дива. Ця наївна віра у політичні чудеса, чесних та благородних державників, які ні про що особисте не думають, як лише про народ та любов до батьківщини, вже не одне десятиліття залишається стрижнем політичної культури нації та вектором її електоральної поведінки. Політичних месій українці схильні наділяти непересічним розумом, геніальністю, талановитими здібностями, різноманітними надможливостями й непідкупністю. Але українці спочатку вважають політика "героєм" та "месією", а потім з розчаруванням скидають з постаменту й називають зрадником, одночасно шукаючи йому на заміну наступного «месію». У 2016 році українці скинули з постаменту ще декілька чергових «кумирів» та «месій» різного калібру, яких вважали «політиками нової генерації». Почасти, ці політичні діячі спекулювали на своєму образі і заробляли непоганий політичний капітал на наївній вірі українців, але цього року їхня зірка вже потьмяніла, вони сходять з небосхилу й поступаються місцем іншим «месіям».

ТОП-5. НАБУ

2016 рік пройшов під гаслом боротьби з корупцією, адже це була одна з умов надання Україні безвізового режиму. Для цього в Україні мали запрацювати створені антикорупційні органи - Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Нацагенство з питань запобігання корупції (НАЗК). Серед функцій НАБУ - розслідування «елітної корупції», тобто діянь високопоставлених чиновників. Бюро було утворено наказом президента у квітні 2015 року, проте реально почало працювати лише 2016 року. Однак рік роботи НАБУ не призвів до якихось значимих результатів у боротьбі з корупцією серед високопосадовців. Так, НАБУ закидали те, що не відкрито жодного провадження проти колишніх регіоналів, не доведено до логічного завершення і судового вироку жодну гучну корупційну справу.

Наразі відомо про десять кримінальних проваджень, відкритих НАБУ за фактами незаконного збагачення, сім із них - проти народних депутатів. Проте прізвищ порушників не називають, посилаючись на презумпцію невинуватості. Отож незважаючи на створення окремого спеціалізованого антикорупційного органу, який лише збільшив кількість чиновників та держслужбовців, за 2016 рік реальних перемог над корупцією в країні не сталося. Громадяни дедалі більше розчаровуються, що в цій країні корупцію можна буде будь-коли подолати.

ТОП -4. Лещенко

Сергій Лещенко, вважався одним з найвідоміших та найвпливовіших політичних журналістів в Україні, який, маючи імідж принципового антикорупціонера та демократичного журналіста, навіть називався у пресі не менше, як «совістю нації». У цьому році українців, які досі вірили у чесних демократичних журналістів, шокував квартирний скандал, пов'язаний з купівлею демократичним журналістом Сергієм Лещенком елітної столичної квартири за триста тисяч доларів.

Ще більш обурливим для народу стало виправдання Лещенком своєї багатомільйонної покупки: мовляв позичив гроші у начальниці в кредит та виплачуватиме борг за рахунок своєї дівчини-діджея, яка «непогано заробляє». Один авторитетніших вітчизняних журналістів визнав себе альфонсом, хоча громадськість чудово розуміла: у головного борця з корупцією є незаконні доходи. При цьому, навіть офіційні декларації доходів і Сергія Лещенка, і його дівчини Анастасії Топольської менші, аніж вартість нової квартири. І все це відбувалося на тлі активної та показової антикорупційної діяльності Лещенка, позування перед телекамерами у футболці «Ukraine fuck corruption», в той час як громадськість пов'язувала з ним сподівання на зміни та реформи в країні.

Падінню авторитету Лещенка також сприяли скандальні зустрічі з російським олігархом Григоришиним у ресторанах, рахунки у російському «Сбербанку», і російські концерти його дівчини Анастасії Топольської. Сама Топольська також вплинула на ставлення українців до Лещенка, після своїх скандальних заяв про недопустимість квот для україномовної музики. Коментуючи реакцію українських Інтернет-користувачів на загибель російського літака з оркестром, який мав розважати російських військових у Сирії, вона назвала українців «жалюгідними легкодухими ушльопками, які так зло радіють авіакатастрофі та іншим нещастям росіян». «Ви тільки подивіться на себе – як дрібні примітивні тварини: нуль емпатії, відсутність власної гідності, жодного розуміння, співчуття, толерантності. Зовсім вже дах поїхав» - заявила кохана демократичного українського журналіста. Очевидно, що після квартирного скандалу, та висловлювань своєї дівчини, Лещенко вже ніколи не матиме тієї довіри українців, яку мав раніше.

ТОП-3. Сміттєвий мер

До сміттєвого скандалу, Андрія Садового вважали чи не найбільш вірогідним кандидатом на посаду наступного президента. Якщо львів’яни вже мали змогу за роки правління Садового переконатися у господарських «здібностях» цього міського голови, то решта українців, особливо кияни, ще не знали всієї правди. Особливо, якщо врахувати, який потужний медіа-ресурс працював над створенням іміджу Садового, і величезні кошти, які спрямовувалися на його піар. Виважений, спокійний та доброзичливий, Садовий з’являвся на телебаченні рідко, але завжди влучно. Львівський мер завжди говорив все правильно і красиво, не опускався до образ опонентів, словом, - виглядав як картинка з підручника іміджелогії.

На фоні Кернеса, Кличка, або Черновецького, львівського мера називали одним з найбільш адекватних, успішних та позитивних міських голів в Україні. А його партію «Самопоміч», у віддалених від Львова регіонах навіть почали сприймати як партію «молодих, демократичних, чесних та креативних людей», «партію середнього класу», «проактивних», «проєвропейських» активістів, таких собі «selfmade» української громадської політики. Як приміром Ганна Гопко, яка прославилася європейською освітою, демократичною позицією, кампанією боротьби з курінням, демократичними гаслами, а потім виявилося що у неї десь так з 8 квартир у власності.

Але коли у Львові в розпал туристичного сезону виникла сміттєва криза, вся Україна дізналася, що за десятиліття мер Садовий не міг, а насправді не хотів збудувати сміттєпереробний завод, і тепер сміття є головною проблемою «туристичної перлини України». А коли львівське сміття почали нелегально вивозити та висипати у інших областях, стало очевидно, що найбільш розпіарений мер не здатний впоратися з проблемою, яку без зайвих скандалів вирішують в інших українських містах. Вся країна у 2016 році зрозуміла: «найуспішніший» «проєвропейський» мер, не зміг впоратися з елементарним прибиранням вулиць від сміття, а що ж буде, якщо ця людина стане президентом України? У цьому році було поховано не лише президентські амбіції Садового, але й віру українців у «проєвропейського» мера, якому стало на заваді звичайнісіньке сміття. Зрештою, не лише сміття.

ТОП-2. Безвіз

У 2016 році українці з особливою надією чекали імплементації безвізового режиму з ЄС. Здавалося б, пройшло вже три роки після Євромайдану, нарешті узгодили законодавство, виконали всі вимоги європейських чиновників, чому ж нам досі не дають безвіз? Навіть в Румунії та Латвії була гірша ситуація, коли є їх приймали до ЄС.

Чому ж українцям, які кров’ю довели рішучість свого європейського вибору, не надати безвізовий режим, який навіть не дає права на працевлаштування чи навчання у Європі? Однак у 2016 році з Брюсселя почали лунати дивні заяви: то не встигли затвердити рішення безвізу щодо України, то не всім країнам-учасницям подобається текст угоди, то безвіз переносять на вересень, а то на грудень, а то на квітень 2017 року. Європейські лідери чесно визнали: затримка безвізу не через Україну, яка все необхідне виконала, а через європейські уряди. А коли євробюрократи нарешті погодилися дати українцям виборений кров’ю безвіз, то заявили, що без затвердження механізму припинення безвізового режиму, Україна не зможе отримати дозвіл на його запровадження.

Навіть єврооптимістам в Україні, стало очевидно, що в Брюсселі не бачать Україну частиною європейської спільноти, а лише годують обіцянками. Постійне й цинічне, протягом трьох років відкладання рішення Європарламенту щодо надання безвізового режиму українцям є зайвим підтвердженням цього. Як і небажання Європи йти назустріч і подати руку підтримки молодій українській демократії, яка торує собі кривавий шлях до європейських ідеалів. Слово «безвіз» серед українців стало звучати скептично, а європейські ілюзії починають розвіюватися. Дедалі більше українців переконується у зрадливості та байдужості євробюрократів до України, та починають розглядати альтернативний ефемерній євроінтеграції геополітичний вибір.

ТОП-1. Савченко

Але, мабуть, найбільшим розчаруванням 2016-го року для всіх українців стала Надія Савченко, яка з національної героїні, з української Жанни Д’Арк, стала всенародним посміховиськом, а багато хто впевнений - що й завербованою російськими спецслужбами зрадницею.

Вся Україна затамувавши подих молилася, коли Надія голодувала, як нам повідомляли у мас-медіа, а політики й дипломати робили все, щоб визволити народну героїню з в’язниці. Українці зробили Надію мало не святою, мученицею, яка провела «найдовше в світі» голодування. Але коли Надя вийшла з в’язниці, і почала говорити, загально народна ейфорія щодо неї зникла. Спочатку частину суспільства шокували її заяви про необхідність переговорів з терористами, про «народних депутатів» від ЛДНР Плотницького і Захарченка, про те, що «надання зброї Україні з боку Заходу може призвести до Третьої світової війни». Спочатку українці списували такі абсурдні заяви на некомпетентність, на недостатню освіченість, на наївність простої військової, яка не дуже розуміється в політичних та дипломатичних поняттях.

А коли вона заявила, що ми «повинні просити пробачення у Донбасу», про «необхідність зняття санкцій з РФ, щоб не страждали прості росіяни», «що слід почати віддавати людей першими» - тобто першими без жодних умов звільняти донецьких терористів, стало очевидним, що заяви Савченко грають на руку Кремля. Те, що говорить Савченко, де-факто озвучувало в українському та європейському інформаційному просторі російську версію подій на сході: на Донбасі триває громадянська війна, Україна повинна домовлятися і йти на поступки російським терористам. А шокуюча поїздка Савченко до Москви вже після звільнення з російської тюрми, її таємні зустрічі у Мінську з лідерами донбаських бойовиків Захарченком і Плотницьким під патронатом ФСБ стали чи не прямими доказами національної зради колишньої національної героїні. Багато українців вже переконані, що Савченко перевербували в російській тюрмі, зазомбували російською пропагандою, і за підозрілих умов, шляхом раптового путінського помилування, відправили в Україну для дестабілізації політичної ситуації та інформаційної війни під патріотично-популістичним маскуванням.

Савченко стала найбільшим розчаруванням не лише року, а можливо й десятиліття, адже такого рівня всенародної довіри та любові, серед відомих українців давно ніхто не мав. А якщо дійсно підтвердиться слідством інформація про її перевербування російськими спецслужбами, то це мабуть стане світовим прецедентом, адже ніколи й ніде в світі національний герой не виявлявся агентом ворожої держави. В такому випадку, й українці, які по дитячому, наївно й безапеляційно вірили у таку «месію», можуть потрапити у книгу рекордів Гіннеса за свою політичну наївність.

Отож 2016 рік став роком важких розчарувань, політичних протверезінь, та падінням «ідолів» і «народних месій», які виявилися пройдисвітами. Однак засвоєні помилки стали корисним уроком для політичного досвіду української нації, яка врахувавши цей досвід, ввійде в новий 2017 рік більш прагматичною, критично мислячою та мудрішою, а значить і сильнішою, що збільшує наші шанси у мінливому ХХІ столітті.