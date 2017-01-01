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Что почитать в новогодние праздники: 5 книг, которые можно прочесть за один вечер

01.01.17 12:00Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Если вы решили провести 1 января на диване в тишине собственного дома, то одна из этих книг поможет вам скоротать время и получить истинное удовольствие от чтения

Читать — увлекательно и полезно, но время на книгу не всегда легко выделить. Мы собрали 5 небольших историй, на которые ты не потратишь больше одного вечера. Авторам этих книг удалось вложить любовь, мистику и неожиданные повороты сюжета в небольшой формат.

«13-я сказка», Диана Сеттерфилд

Запутанная мистическая история двух роковых женщин, с которых неожиданно сталкивается ничего не подразумевающая героиня. Тайна, детектив, загадка и, конечно, любовь. После прочтения книги вопросов остается гораздо больше, чем ответов. Удовольствие гарантировано.

«Пятеро, что ждут тебя на небесах», Митч Элбом

Книга-рассуждение о жизни после смерти. Автор приводит примеры из жизни других людей, анализирует неслучайные случайности и выстраивает целую гипотезу, согласно другой жизни, которая нас ждет.

«Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка», Стивен Кинг

Ты уж точно знаешь фильм, снятый по этой книге, но не спеши откладывать ее в сторону! В книге события прописаны гораздо более детально и захватывающе, добавлен глубокий и трогательный философский подтекст. А мастер Кинг заставит тебя провести в напряжении весь вечер: от корки до корки.

«Самая красивая женщина в городе», Чарльз Буковски

Печальная история о том. как за красотой мы часто не замечаем внутреннего мира человека и как от этого страдает сам человек. Острая история, которая никого не оставит равнодушным — мастер провокаций Буковски позаботился об этом.

«Завтрак у Тиффани» Трумен Капоте

Самая очаровательная на свете охотница за мужскими сердцами и кошельками. Живет с котом, обожает вечеринки и завтракает у витрины магазина Тиффани. Когда о меркантильной девушке узнаешь больше, понимаешь ее запутанный сложный внутренний мир, проникаешься любовью и сочувствием. Дочитывать книгу без слез невозможно — сразу готовь платочек.

edinstvennaya.ua

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