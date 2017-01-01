ТОП-5 вещей, которые помогут стать лучше в 2017-м

Каждый из нас, почти наверняка, хотел бы, чтобы наступающий год был лучше предыдущего. Однако, для того, чтобы мир вокруг нас изменился к лучшему, в первую очередь необходимо начинать с себя.

Українські Новини предлагают Вам 5 способов сделать наступающий, 2017 год, лучше:

Занимайтесь физкультурой/спортом

Каждому человеку необходимо найти свой вид спорта. При этом не стоит идти на поводу у моды, выбирая физическую активность, попу3лярную у других. Единственное условие в этом - это должно стать продолжением вашей сути.

Не определились? Тогда начинаем с базовых упражнений (приседания, укрепление пресса (подъём туловища), отжимания) но выполняем их каждый день. В первый день - всё с повторения по 5 раз, на второй - 6 раз и т.д. Можно выполнять по два захода в день.

Итог - уже через месяц вы будете приседать 35 раз, делать упражнения на пресс 35 раз и отжиматься 35 раз...

Читайте книги

Читать нужно много. Отличный результат — это 40–50 книг за год.

Читайте только для развития своего ума. Конспектируйте суть прочитанного, запоминайте цитаты - так вы не только обогащаетесь мудростью и жизненным опытом, но и тренируете память.

Планируйте и достигайте целей

Научиться ставить перед собой цели, планировать и контролировать свою жизнь.

С чего можно начать? Поставьте перед собой цель превратить утренний подъем в источник бодрости на весь день.

Начните с утреннего ритуала: по звонку будильника сразу встаёте, умываетесь, включаете музыку, делаете зарядку с силовыми упражнениями (см пункт 2 ;), затем — контрастный душ, здоровый завтрак (без жареного и сладкого) и чтение книги (можно по пути в офис, можно аудио).

Практика показывает, что для формирования подобных полезных привычек уйдет не меньше месяца.

Начав с малого, проанализируйте, что бы вам хотелось изменить в распорядке рабочего дня, как лучше использовать имеющееся время и - меняйтесь!

Контролируйте личные финансы

С финансами в наши дня связано огромное количество стрессов и страхов. Попытайтесь взять эту часть своей жизни под контроль - заведите финансовый журнал: рукописный, в виде приложения на смартфоне, ноутбуке и т.д.

Ведите его месяц, второй, третий и не останавливайтесь. Причём не просто его ведите, а анализируйте каждый месяц, что и куда уходит, почему и как это исправить.

Это, как минимум, даст вам ощущение контроля над собственными финансами, а, значит и свою жизнь.

Займитесь своей личной жизнью

Здесь все просто и сложно - любите, страдайте, завоёвывайте, расходитесь и начинайте по-новому. Станьте тем, с кем захочется проводить время, с кем будет комфортно в любых ситуациях, умейте понять и выслушать другого человека. И помните, что ваша вторая половинка всегда может уйти от вас, поэтому наслаждайтесь каждым моментом вместе.

Ну и для закрепления, предлагаем алгоритм структурного изменения себя за 12 месяцев

-Спортивная нагрузка каждый день. На долгое время определитесь со своим видом спорта, занимайтесь им, несмотря ни на что, целый год.

-Читайте много книг, 3–4 штуки в месяц. Записывайте резюме прочитанного.

-Развивайте дисциплинированность. Отказывайте себе в удовольствиях. Сохраняйте спокойствие, когда вокруг "штормит". Старайтесь каждый месяц отказывать себе в чём-то.

-Развивайте финансовую грамотность. Ведите финансовый журнал и найдите дополнительный доход в течение года.

-Осваивайте новые навыки, которыми раньше не владели. Желательно - 1 навык за 2 месяца.

-Найдите ответ, для чего вы здесь, даже примерный - уже будет хорошо. Потратьте на это столько времени, сколько считаете нужным.

-Приобретайте хорошие привычки вместо плохих. Это каждодневная работа.

-Если вы одиноки — ищите свою половинку и развивайте навык обольщения. Если уже не одиноки, влюбитесь заново.