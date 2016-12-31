Сумеет ли многодетная мама работать супермоделью?

Ответ на такой вопрос однозначен - да, сумеет!

И это с успехом доказывает российская супермодель Наталья Водянова, которая вернулась на подиум вскоре после рождения пятого (!) ребенка. Всего через три недели после родов она вышла на подиум!

А после публикации фотографий с отдыха многодетной пары (сейчас Наталья замужем за миллиардером из Франции Антуаном Арно), отзывы фоловеров появились моментально, и эмоции в них зашкаливали. Стройные ноги и отсутствие обвисшего живота вызвало восторг - ведь папарацци застали маму многочисленного семейства с шортах и топике, не скрывающих фигуры.

Многие даже попытались упрекнуть ее в нездоровой худобе. И винили в этом ее "излишнее" увлечение йогой (это давнее увлечение Натальи). А некоторые даже попытались намекнуть на болезненное состояние молодой матери, которая довела себя до истощения диетами. Но слухи о пошатнувшемся здоровье модели опровергла ее мать.

Личное мнение

Она уверяет, что дочь увлеклась йогой еще после рождения первенца. И результаты не заставили себя долго ждать. Сегодня она уже в совершенстве овладела при помощи асан своим телом, и умеет по желанию управлять им. И ее целью никогда не было только избавление от лишнего веса - она генетически не расположена к полноте. Целью занятий является лишь укрепление здоровья.

Именно это, а не жесткие диеты или лекарственные препараты, помогает ей держаться в тонусе и оставаться героиней подиума, продолжая заботиться о пятерых детях. Наталья воспитывает двоих от нынешнего брака, Максима и новорожденного Руслана. А также троих детей - Лукаса (14 лет), Неву (10 лет) и Виктора (8 лет) от предыдущего замужества с Джастином Портманом.

Так что уход за семьей, который совмещается с суперзагруженным графиком, вот основная причина снижения веса. В таких условиях никакие поглощенные калории не перекроют огромных энергозатрат.

Как стать эталоном стройности обычной домохозяйке?

Добиться таких же результатов хочется каждой женщине. Но это непросто. Тем более, что не всем досталась такая удачная комбинация генов. И все же сбросить пару килограммов и пару сантиметров на талии - не такая уж невыполнимая задача.

Найти хорошие рекомендации тем, кто заинтересован в улучшении фигуры, проще всего в интернете. Блог Похудейкина предлагает эффективное похудение для каждого. Здесь представлены полезные советы о сочетании разнообразных диет с двигательной активностью от людей разной комплекции. И обязательно попадется такой, который "как по вам скроен".

Но самое важное - следование советам специалистов с учетом отзывов тех, кто уже практиковал все эти методы. Это поможет преодолеть все преграды и приобрести идеальную фигуру без вреда для организма.