Киевстар подготовил сеть к Новому году и Рождеству

Клиенты Киевстар смогут комфортно общаться во время пиковых праздничных нагрузок на сеть – для этого национальный телеком-оператор расширил емкости каналов связи, оптимизировал параметры коммутаторов и включил альтернативные маршруты для международного трафика.

К Новому году Киевстар завершил монтажно-строительные работы по модернизации радиосети. Более 7000 базовых станций оснащено оборудованием с поддержкой связи стандартов 3G и 4G. В результате улучшено качество и расширены возможности телеком-сервисов, а мобильная связь нового поколения стала доступна для 62% населения Украины в свыше 5000 населенных пунктов.

Накануне Нового года Киевстар увеличил охват сети 3G в зоне АТО. Так, новые технологии связи появились в городе Покровск и близлежащих поселках: Гнатовка, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Чунишино, Перше Травня, Троянда, Ровное. На сегодня Киевстар – единственный среди операторов GSM, предоставляющий услуги 3G в населенных пунктах зоны АТО.

Особое внимание Киевстар уделил ожидаемому росту трафика. В декабре 2016 года увеличены емкости каналов связи между сетями Киевстар и другими телеком-операторами Украины, а также с зарубежными партнерами, подключены дополнительные маршруты для международного трафика. Специальная оптимизация параметров коммутаторов обеспечит непрерывность сервиса в период пиковых нагрузок.

Места проведения массовых праздничных мероприятий также будут обеспечены надежной связью. Для этого Киевстар устанавливает дополнительное оборудование – передвижные базовые станции, резервные приемопередатчики на действующих БС и т.д. В новогодние и рождественские праздники аварийно-восстановительные группы будут работать в круглосуточном режиме. В особом режиме также будет работать и информационно-справочный центр Киевстар. В новогоднюю ночь здесь будут дежурить сотрудники «Звездной Гвардии» – команды из лучших представителей департамента взаимоотношений с клиентами, отдела обслуживания ключевых клиентов и линии абонентской поддержки.

Ежегодно Киевстар успешно справляется с праздничным «пиком», заблаговременно готовясь к нему. Так, в новогодние праздники 2016 года за два дня – 31 декабря и 1 января – абоненты Киевстар использовали 168 ТБ мобильного интернета, совершили и приняли почти 550 млн звонков, отправили 50 млн поздравительных SMS и 706 тысяч MMS. При этом все сервисы работали стабильно.