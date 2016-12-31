Милосердия! Маленькому ребенку, пострадавшему из-за врачей, срочно требуется помощь Маленькому сыну экс-бойца Николаевской 79 аэромобильной бригады срочно требуется помощь для завершения лечения. Об этом сообщает житель Николаева Дмитрий Олейник на своей странице в Facebook. — Волонтеры,Побратимы, друзья!!! Это сынок моего сослуживца,при рождении врачи травмировали его, что бы не писать диагнозы и страшные слова на «докторском» языке, напишу коротко нужно немного денег что бы закончить курс реабилитации, Вова( отец ребенка) после ада в 2014 (был в 79-ке) дальше служит в Очакове, и тупо не хватает зарплаты на то, что бы закончить лечение. Цена вопроса 5000 грн, и будет добро. Нужно помочь !!!! — пишет он. Реквизиты: Ощадбанк, номер карты — 5167 4900 7001 3215, Волостецкий Владимир Владимирович. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама