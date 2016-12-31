На Николаевщине за год зарплата выросла почти на 8%, — Госстат

На Николаевщине реальная заработная плата в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем снизилась на 3,3%, однако относительно ноября 2015 года выросла на 7,9%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области, сообщает Шиповник.ua

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий в ноябре составила 4 тысячи 960 гривен, что на 0,7% ниже, чем в октябре текущего года, однако на 18,7% выше, чем в ноябре 2015 года.

— Одними из самых высоких были начисления на предприятиях складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта – 9 тысяч 44 гривны; по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 8 тысяч 893 гривны; металлургического производства, производства готовых металлических изделий – 8 тысяч 233 гривны. Вместе с тем, наименьшую заработную плату получали работники почтовой и курьерской деятельности – 1 тысяча 909 гривен; по производству электрического оборудования – 2 тысячи 224 гривны, — идет речь в сообщении.

Остается нерешенной проблема своевременности выплаты заработной платы. Сумма долга перед работниками предприятий в течение ноября увеличилась на 2,5% (на 2,3 миллиона гривен) и на 1 декабря 2016 года составила 91,4 миллиона гривен.