Во что нам обойдется Новый Год?

Итак, какую сумму украинцы готовы сегодня выложить за все расходы, связанные со встречей Нового года? Если исходить из того, что новогодние расходы включают в себя приобретение продуктов, подарков, а также иные развлечения (посещение новогодних елок, ресторанов, туристические поездки и т.п.), то выходит следующее.

О планируемых расходах на праздничный стол в нынешнем году сообщило 74% опрошенных, каждый из которых намерен потратить на это в среднем 654 грн. Это примерно в 1,3 раза больше, аналогичного показателя в прошлом году. Но, учитывая, что за прошедший год курс доллара вырос в 1,4 раза, можно заключить, что у среднестатистического украинца реальные расходы на праздничный стол будут примерно на уровне прошлогодних.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании Research & Branding Group.

О своей готовности потратиться на подарки близким людям в нынешнем году сообщило 63% опрошенных. Средняя сумма их расходов по этой статье составит примерно 542 грн., что примерно в 1,4 раза больше, чем в прошлом году или, с поправкой на инфляцию, практически соответствует прошлому году.

Наконец, расходы на различные развлечения. В нынешнем году о них сообщила сравнительно небольшая часть респондентов — 23%. В среднем каждый из них готов потратить на эти цели 470 грн., что в номинальном исчислении в 1,6 раза превышает расходы по аналогичной статье в прошлом году.

Анализируя суммы, которые украинцы планируют потратить на новогодние праздники, можно заметить, что они довольно тесно связаны с рядом социально-демографических характеристик украинцев. Чаще всего, размеры предполагаемых расходов на встречу Нового года зависят от пола, возраста, уровня образования и уровня материального достатка наших соотечественников, типа населенного пункта и региона, в котором они проживают, а также от того, кем они работают.

При этом можно отметить следующие тенденции в распределении размеров предполагаемых трат:

—мужчины склонны тратить на новогодние праздники несколько больше, чем женщины;

—наиболее высокие новогодние расходы планируют лица в возрасте 30-50 лет, а наиболее низкие — лица пенсионного возраста; исключение составляют планируемые расходы на развлечения и поездки, самые крупные размеры которых зафиксированы в ответах молодежи в возрасте до 30 лет;

—с ростом уровня образования наших сограждан, как правило, растет и размер планируемых ими новогодних расходов;

—расходы на новогодние праздники планируют лица с разным уровнем достатка, однако, как и следовало ожидать, наиболее высокими эти расходы будут у самых обеспеченных украинцев;

—наиболее крупные расходы на предстоящие праздники планируют сделать работники, занимающие верхние ступени в иерархии предприятий (первые руководители, руководители подразделений, предприниматели), а самые низкие — не работающие и обычные рабочие;

—суммы, которые жители областных центров собираются потратить на Новый год, заметно превышают суммы, планируемые для этих же целей жителями обычных городов и сельских населенных пунктов;

—жители южных и особенно центральных областей Украины собираются потратить на праздники больше, а жители восточных и западных областей — меньше чем планируется в среднем по стране.

Опрос проводился компанией R&B в рамках проекта «Омнибус» в период 1-10 декабря 2016 года по общеукраинской выборке. Объем выборочной совокупности составил 1803 человека. Ошибка выборки составляет ±2,4%.