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Секретные способы выжить за новогодним столом

31.12.16 18:44Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Как встретишь Новый год, так его и проведешь, - не раз проверено. Для тех, кто не хочет провести 2017-й, маясь тяжестью в желудке, головной болью и приступами панкреатита, "Обозреватель" собрал правила новогоднего застолья без последствий.

Экспертом выступила врач-нутрициолог, профессор кафедры гастроэнтерологии и диетологии НМАПО им. П.Л. Шупика Галина Анохина.

Вопрос времени

-чтобы не объесться в первые же минуты Нового года, за час-полтора до начала вечеринки надо перекусить чем-то легким – например, омлетом или овсянкой;

-не помешает приготовить легкую закуску и аперитив для самых пунктуальных гостей, чтобы они не истекли желудочным соком в ожидании запоздавших приглашенных;

-мозгу нужно 20 минут, чтобы осознать, что желудок уже полон, так что делайте перерывы;

-если есть проблемы с желчным пузырем, точно пригодятся препараты пищеварительных ферментов: фестал, креон, мезим.

Между первой и второй

-перед первым тостом надо немного поесть: алкоголь натощак раздражает желудок и выводит из строя поджелудочную железу;

-чтобы алкоголь не так быстро попадал в кровь и опьянение не наступило внезапно в самом начале праздника, рекомендуется съесть что-то жирное, обволакивающее желудок: теплые сливки, кусочек масла, омлет;

-чтобы следующий год не начался с похмелья, стоит ограничиться дозой 40-50 г в пересчете на крепкие напитки: рюмкой водки или парой бокалов вина;

-если этой дозой дело не ограничилось - что, конечно, не удивительно, - перед сном имеет смысл принять сорбенты: активированный уголь (из расчета 1 таблетка на 10 кг веса, таблетки лучше измельчить и растворить в воде) или энтеросгель.

Бонус: меню для 1 января

Манера целый день 1 января доедать оставшиеся салаты, заливное и жаркое приводит к тому, что все праздники хочется только лежать на диване и пялиться в телевизор – на большее организм не способен.

Вывод: готовить надо без "запаса", первое января объявить разгрузочным днем. На завтрак – зеленый чай, на обед овощной суп, на ужин овсянка и кефир. И можно жить дальше.

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Суббота, 31.12.2016

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