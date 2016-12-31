Что нужно выбросить в преддверии Нового года из дома и головы

Каждый человек хранит кучу ненужного хлама, причем не только в квартире, но и в жизни. Эксперты рекомендуют избавиться от него прямо сейчас.

Обязательства, которые вы не собираетесь выполнять. Вполне вероятно, что вы пообещали кому-то что-то сделать, но на самом деле не имеете ни свободного времени, ни возможности, ни даже желания выполнять свое обещание. Эта ситуация будет вас постоянно напрягать и портить настроение. Лучше позвонить этому человеку прямо сейчас, извиниться и взять свои слова обратно.

Одежда, которую вы больше никогда не наденете. Как правило, женские шкафы и гардеробы буквально ломятся от одежды, которую не носят, но в то же время жалко выбросить. От таких вещей нужно избавляться. Их не обязательно выбрасывать на помойку, можно подарить знакомым, продать или отдать на благотворительность. Очищение окружающего пространства от ненужного хлама привлечет не только обновки, но и новые события в жизни, пишет "Век".

Старые кошельки и просроченные банковские карточки. Эксперты утверждают, что деньги сами придут к вам в руки, как только вы избавитесь от старых кошельков, банковских карт с истекшим сроком годности, ненужных чеков и прочего хлама. Деньги любят простор.

События прошлого, которые вызывают сожаление. Каждый человек имеет свои скелеты в шкафу, которые они время от времени достают, рассматривают и высказывают сожаление по поводу своих ошибок. Психологи утверждают, что такая привычка похожа на мазохизм, поэтому все негативные воспоминания нужно выбросить прямо сейчас. Прошлое вернуть невозможно, однако оно может по-разному влиять на будущее. Оно повлияет положительно, если человек извлечет уроки и отпустит его, и отрицательно - если его будут постоянно беспокоить.

Отношения, которые отжили свое. Сейчас лучшее время для того, чтобы окончательно разорвать связи с людьми, которые разрушают вашу личность и вашу жизнь. Это может быть подруга, которая постоянно заставляет вас чувствовать вину, мужчина, за которого вы чувствуете себя некрасивой и ненужной, и так далее. Всех этих людей вы должны оставить в прошлом.