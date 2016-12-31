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Эксперт рассказал, чего нельзя делать накануне Нового года

31.12.16 14:50Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Петуху придутся не по вкусу ссоры в семье, старая одежда и некрасивая посуда.

Об этом корреспонденту ГолосUA рассказал историк-народовед Валентин Николин.

Петух – домашний знак, он хозяин и любит порядок, потому после приготовления праздничных трапез и перед приходом гостей нужно помыть всю посуду и вынести мусор. Разумеется, еще до того, как вы принялись готовить, во всем доме следует провести генеральную уборку, причем всей семьей.

Насколько бы сложным и напряженным не было приготовление к празднику, ни в коем случае нельзя ссориться накануне. Даже обычный спор на повышенных тонах Петух может воспринять как неуважение к себе, потому будьте с этим осторожнее.

На праздник не стоит надевать старую одежду и украшения, обязательно купите какую-то обновку.

Категорически запрещено ставить на стол старую посуду. Это не значит, что нужно купить новые сервизы, просто не ставьте старье с треснувшими краями, стертыми рисунками и т.д. –; достаньте из шкафа лучшее, что у вас есть.

Обязательно украсьте дом яркими украшениями различных цветов, избегая при этом слишком большого количества красного. Если в доме есть дети –; предложите им самим нарисовать праздничные рисунки, сделать украшения для елки, разрисовать витражными красками наклейки для стекол и т. д.

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Суббота, 31.12.2016

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