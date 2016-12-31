Приватбанк ввел специальный график инкассации банкоматов и терминалов перед праздниками

"Приватбанк" ввел специальный, предновогодний график инкассации банкоматов и терминалов самообслуживания для обеспечения бесперебойного доступа своих клиентов к наличным деньгам.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В предновогодний период "Приватбанк" переходит на специальный график инкассации банкоматов и терминалов самообслуживания, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к наличным для клиентов всех украинских банков. Без праздников, перерывов и выходных работает интернет-банк "Приват24" и мобильные приложения "Приватбанка", через которые можно оплатить любой счет, купить билеты на транспорт, получить и отправить перевод, пополнить депозитный счет и воспользоваться другими услугами", - указано в официальном сообщении, опубликованном на сайте "Приватбанка".

Отмечается, что в праздничные дни доступ к самым популярным услугам и сервисам планируется обеспечить через банкоматы и терминалы "Приватбанка".