Всего на Николаевщину приехали 8524 вынужденных переселенца

Согласно последним данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 8 декабря зафиксировано 1 млн 654 тыс. 845 переселенцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя на свободные территории Украины

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Об этом сообщает издание «Слово и дело».

Наибольшая концентрация переселенцев по-прежнему наблюдается в приграничных к зоне конфликта областях. В Донецкой области – 565 тыс. 656 человек, в Луганской – 292 тыс. 948 человек, в Харьковской – 192 тыс. 742 переселенца. Замыкает четверку регионов Киев, где зафиксировано 154 тыс. 853 переселенца.

Динамика количества переселенцев отрицательная – с начала года их количество уменьшилось на 59 тыс. 874 человека. С другой стороны снижение количеств переселенцев фиксировалось только в трех областях. Значительное снижение наблюдалось на свободных территориях Донецкой (-52 905 человек) и прифронтовой Запорожской (-8 908 человек) областях, а также незначительное снижение в Черкасской области (-357 человек). На остальных территориях свободной Украины наблюдался рост.

Это говорит о том, что люди с охваченных войной районов Украины имеют намерения возвращаться домой по ту линию фронта. Те же, кто не желает вернуться в родные края, более равномерно распределяются по свободной территории страны.