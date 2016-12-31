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Таланты человека можно определить по цвету глаз

31.12.16 16:09Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Как оказалось, обнаружить таланты человека можно без разных тестирований и хитроумных опросов, нужно просто посмотреть, какого цвета глаза. Как определили американские ученые, наиболее талантливыми являются люди с васильковыми радужными оболочками

.

В университете Луисвиля (University Louisvill) провели уникальный эксперимент, в котором приняло участие несколько тысяч людей, отобранных по одному критерию – у всех них были голубые глаза. Как оказалось, их обладатели более успешны в жизни, чем добровольцы с другим цветом глаз. Характерно, людей с карими глазами, удовлетворенных своей карьерой и материальным положением, намного меньше.

Также исследователи считают, что голубоглазые люди успешнее в освоении тяжелых профессий и учебе. Они чаще обладают самыми разнообразными талантами и легко завоевывают сердца противоположного пола. Более того, голубоглазым счастливчикам чаще везет в таких видах спорта как хоккей и гольф. А еще у таких людей неплохо развито стратегическое мышление.

Отметим, что пока ученые не нашли удовлетворительного объяснения открытому феномену. Осложняет задачу и то, что цвет глаз хотя и передается по наследству, однако является результатом сложных генетических комбинаций и зачастую проявляется через несколько поколений.

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Суббота, 31.12.2016

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