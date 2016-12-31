В Николаевской области на охрану общественного порядка в праздники выйдут более 5 000 полицейских

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области

По предварительным данным, в новогодние дни на территории области состоится более 20 массовых мероприятий.

К обеспечению охраны общественного порядка и оперативного реагирования на сообщения и обращения граждан привлечены личный состав всех служб и подразделений полиции, увеличено количество групп следственно-оперативных и быстрого реагирования.

В период с 31 декабря 2016 по 7 января 2017 к охране общественного порядка и безопасности на территории области будет задействовано около 4600 полицейских, 180 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 240 членов общественных формирований. А непосредственно в новогоднюю ночь - более 500 стражей порядка.

На территории областного центра в период праздников за общественным порядком будут следить более 3 300 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины, а в новогоднюю ночь - 274. Также в местах массового скопления граждан будет увеличено количество пеших и патрульных нарядов.

С 6 на 7 января 2017 в населенных пунктах области в 157 культовых сооружениях состоятся Рождественские богослужения. По г. Николаеву службы будут проходить в 22 церквях, где к охране общественного порядка планируется привлечь около 70 правоохранителей.