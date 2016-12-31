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Впрыгнуть в последний вагон: чтобы угодить Петуху и попасть в тренд, в новогоднюю ночь нужно примерить все то, на что раньше не решались

31.12.16 10:50Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Красные и зеленые наряды, яркий макияж и аксессуары с перьями

Как Новый год встретишь, так его и проведешь — истина настолько же прописная, насколько каждый год для нас актуальная. Чтобы не попасть впросак и понравиться хозяину приходящего года своими нарядом и поведением, лучше следовать советам экспертов, и, если есть время, — последовать всем рекомендациям. Что нужно помнить, подбирая себе компанию и наряд к новогодней ночи, "Сегодня" рассказали астролог Алла Нардит и модельер-стилист Жан Грицфельдт.

Прежде всего важно учесть, что петух — большой семьянин и домосед. Поэтому правильно этот год встретить дома, и обязательно — в кругу родных и близких людей. Даже если вы запланировали поход "на елку", непременно вся семья должна быть вместе в новогоднюю ночь. При этом постарайтесь избежать ссор и конфликтов, а если они случились до нового года и есть недосказанности и обиды — лучше все исправить до прихода огненной птицы. Но "круг семьи" не значит, что новогодняя вечеринка должна пройти скучно. Петух — птица эксцентричная и бойкая, которая не любит банальностей и традиционализма. Придумайте различные конкурсы, шарады, шутки. Хорошо петь в караоке или сделать домашнюю театральную постановку. В эту ночь, чтобы порадовать хозяина, нужно веселиться.

МОДА: ПЛАТЬЯ В ПОЛ. Год Красного Огненного Петуха предполагает красные тона во всем, начиная от интерьера и декора и заканчивая одеждой. Женщинам стоит присмотреться к нарядам любых красных оттенков — от темного бордо до яркого морковного. Хороша и огненная гамма — желтый или оранжевый. Если вам подходят холодные цвета, выбирайте те, что встречаются в оперенье петуха — зеленый, синий или фиолетовый. Наряд должен быть несколько экстравагантным, но при этом элегантным: остановитесь на ассиметричных платьях, тем более что они в моде: разная длина подола, одно обнаженное плечо и т. д.

Платью не следует быть коротким, скорее в пол, чтобы подчеркнуть роскошь его обладательницы. Ткани блестящие, струящиеся и лучше натуральные: парча, шелк, атлас. Хорошо, если одеяние создает ощущение легкости или полета, а не сковывает движения, как строгий бархат.

АКСЕССУАРЫ: ШИК И БЛЕСК! В этом году можно и нужно использовать все, на что прежде смотрели с опаской. Эпатажный петух любит всевозможные перья — тем более что они присутствуют в коллекцях аксессуаров многих модных домов. Неважно, где: в заколках, брошах, браслетах или серьгах, но перо должно быть! Золотые украшения также порадуют хозяина года и привлекут достаток, в отличие от серебряных. В новогоднюю ночь достаньте аксессуары с жемчугом и яркими натуральными драгоценными или полудрагоценными камнями. Не стоит пренебрегать и блестящими пайетками или яркими разноцветными атласными лентами: аксессуары должны быть заметными, яркими и блестящими, привлекающими внимание эксцентричной птицы.

МАКИЯЖ: ПОЧТИ БОЕВОЙ. Яркая птица года предпочитает макияж, который подчеркнет дерзкое настроение представительниц прекрасного пола. Выделите глаза: золотые, салатовые тени и длинные ресницы, возможно даже с декором. Но выбирайте неброские румяна и достаточно скромные губы. В маникюре избегайте острых длинных ногтей как у хищных котов — их петух побаивается.

ПРИЧЕСКА: ГЛАВНОЕ — НЕ ПТИЧЬЕ ГНЕЗДО! Несмотря на стремление огненной птицы ко всему яркому, петух любит порядок. И прежде всего — в прическах. Обладательницам длинных волос лучше сделать конский хвост, который можно украсить яркими лентами (например, с пайетками). Разные косы (голландские, французские) также придутся петуху по духу. А вот просто распущенные волосы — не очень. Короткую стрижку аккуратно уложите и украсьте заколкой с перьями.

НОВОГОДНИЙ ГАРДЕРОБ ДЛЯ МУЖЧИН: УЮТНЫЙ СВИТЕР. Мужчинам год эпатажного Красного петуха эксперты рекомендуют встречать не в официально-нарядном костюме, а в чем-то более семейном и домашнем. Прекрасным вариантом станет теплый уютный свитер синих или зеленых оттенков, лучше с анималистичным узором — оленем, лосем или птицей. В качестве альтернативы можно выбрать рубашку натуральных тканей тех же сине-зеленых оттенков. Комфортные брюки дополнят образ новогоднего модника. В качестве эксцентричного акцента может быть красный или желтый галстук, бабочка или яркие носки, выглядывающие из-под штанин.

"Сегодня"

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Суббота, 31.12.2016

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