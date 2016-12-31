Стали известны самые опасные трассы в Украине

В этом году на дорогах Украины погибли три тысячи человек, еще 30 тысяч получили телесные повреждения.

Самыми опасными трассами признаны Киев-Чоп (553 ДТП), Киев-Одесса (236 ДТП) и Киев-Харьков-Довжанский (218), сообщает Autotheme.

Всего с начала года в Украине произошло более 138 тыс. ДТП, в 23,5 тыс. из которых пострадали люди. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года произошло на 19 тыс аварий меньше.

В среднем, на дорогах Украины каждые четыре минуты происходит ДТП. Наибольшее их количество зарегистрировано в Киеве - почти 39 тысяч аварий. Более 10 тысяч ДТП произошло в этом году На Днепропетровщине, Харьковщине и в Одесской области.

Основными причинами ДТП в Украине традиционно стали нарушение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, а также управление автомобилем в нетрезвом состоянии.