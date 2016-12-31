В новогоднюю ночь на Николаевщине будут дежурить более 200 спасателей и 90 единиц техники

Во время новогодних и рождественских праздников на территории Николаевской области для обеспечения безопасности населения будут задействованы 217 сотрудников областного управления ГСЧС и 90 единиц техники.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Кроме того, в резерве будут находиться 197 спасателей и 79 единиц техники, в том числе тяжелой, которая будет применена в случае существенного ухудшения погодных условий.

Также к дежурству в праздничные дни будут привлечен аварийно-спасательный отряд спецназначения, в который входят пиротехники, специалисты из химическим веществам и другие специалисты.

Как рассказали в ведомстве, в непраздничные дня выходит на дежурство на 35 человек меньше, нет резерва, а аварийно-спасательный отряд спецназначения в обычные дни привлекается по необходимости.