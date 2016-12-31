Новый год придется ждать на секунду дольше

Уходящий 2016 год был не только на 1 день длиннее из-за того, что он был високосным, но еще и потому, что 31 декабря год получит одну дополнительную високосную секунду. Об этом сообщают ученые. В итоге Новый год планета встретит в 23:59:60.

В такие моменты, формально говоря, после 23:59:59 наступает уникальное время 23:59:60, и лишь затем обычные 00:00:00.

Стоит отметить, что високосные секунды или секунды координации добавляют, чтобы компенсировать тот факт, что Земля с каждым годом вращается немного медленнее. В итоге данная секунда позволяет синхронизировать часы и длину светового дня.

Когда именно будет добавлена високосная секунда, напрямую зависит от часового пояса.

Но факт остается фактом - год будет длиннее на одну секунду.

Добавим, за время существования этой практики (с 1972 г.) было произведено 26 таких вставок. В последний раз високосная секунда была добавлена в июне 2015 года.