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Новый год придется ждать на секунду дольше

31.12.16 09:01Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Уходящий 2016 год был не только на 1 день длиннее из-за того, что он был високосным, но еще и потому, что 31 декабря год получит одну дополнительную високосную секунду. Об этом сообщают ученые. В итоге Новый год планета встретит в 23:59:60.

В такие моменты, формально говоря, после 23:59:59 наступает уникальное время 23:59:60, и лишь затем обычные 00:00:00.

Стоит отметить, что високосные секунды или секунды координации добавляют, чтобы компенсировать тот факт, что Земля с каждым годом вращается немного медленнее. В итоге данная секунда позволяет синхронизировать часы и длину светового дня.

Когда именно будет добавлена високосная секунда, напрямую зависит от часового пояса.

Но факт остается фактом - год будет длиннее на одну секунду.

Добавим, за время существования этой практики (с 1972 г.) было произведено 26 таких вставок. В последний раз високосная секунда была добавлена в июне 2015 года.

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Суббота, 31.12.2016

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