Деньги в подарок на Новый год хотят получить 20% украинцев

19,1% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) хотят получить в подарок на Новый год деньги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентов спросили, какой подарок более всего они хотели бы получить на Новый год.

19,1% ответили, что деньги, 10,6% - романтическое путешествие, 7,8% - бытовую технику, 6,4% - автомобиль, аксессуары к нему, 4,5% - конфеты, цветы, 4,3% - ювелирное украшение.

Остальные варианты ответов выбрали менее 4% опрошенных.

При этом 4,5% респондентов ответили, что ничего не хотят в подарок, 5% - что им не дарят подарки, а 8,9% затруднились ответить.

Из опрошенных мужчин 21,4% ответили, что хотели бы получить на Новый год деньги, 10,2% - романтическое путешествие, 10,1% - автомобиль, аксессуары к нему, 8,2% - бытовую технику, остальные варианты ответов выбрали менее 5% опрошенных мужчин.

Из опрошенных женщин 17,1% хотели бы получить в подарок деньги, 10,8% - романтическое путешествие, 7,5% - бытовую технику, 6,9% - конфеты, цветы, остальные варианты ответов выбрали менее 5% опрошенных женщин.

Опрос проводился с 3 по 12 декабря.

Было опрошено 2 040 совершеннолетних респондентов в 110 населенных пунктах во всех регионах, кроме аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных власти территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%,2% - для показателей близких к 10% и 1,4% для показателей близких к 5%.