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На Николаевщине железная дорога осталась без сигнализации

30.12.16 19:21Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В Новобугском районе с релейных шкафов железнодорожного перегона «Новый Буг - Новополтавка» похищено 27 устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Аналогичный случай произошел и в Первомайском районе. В ночь с 28 на 29 декабря с железнодорожного пути перегона «Подгорье-Болеславчик» в селе Гайворонок похищено 50 подложек, 114 клеммных промежуточных болтов, 106 закладных болтов и шесть гаек. Виновным грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Пятница, 30.12.2016

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