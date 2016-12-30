17.12.16 08:004220
На Николаевщине железная дорога осталась без сигнализации
|30.12.16 19:21
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В Новобугском районе с релейных шкафов железнодорожного перегона «Новый Буг - Новополтавка» похищено 27 устройств сигнализации, централизации и блокировки.
Аналогичный случай произошел и в Первомайском районе. В ночь с 28 на 29 декабря с железнодорожного пути перегона «Подгорье-Болеславчик» в селе Гайворонок похищено 50 подложек, 114 клеммных промежуточных болтов, 106 закладных болтов и шесть гаек. Виновным грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.