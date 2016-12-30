На Николаевщине железная дорога осталась без сигнализации В Новобугском районе с релейных шкафов железнодорожного перегона «Новый Буг - Новополтавка» похищено 27 устройств сигнализации, централизации и блокировки. Аналогичный случай произошел и в Первомайском районе. В ночь с 28 на 29 декабря с железнодорожного пути перегона «Подгорье-Болеславчик» в селе Гайворонок похищено 50 подложек, 114 клеммных промежуточных болтов, 106 закладных болтов и шесть гаек. Виновным грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама