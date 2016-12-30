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Губернатор – воїнам АТО: Хлопці, нехай береже вас небо!

30.12.16 20:40Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook передав привіт миколаївцям від хлопців із Широкіно, а захисникам миру на нашій землі побажав Божого заступництва.

Ось про що йдеться у повідомленні: — Морпіхи з Широкіно передають миколаївцям привіт. Зустрічати Новий рік можемо спокійно, адже на захисті нашої держави стоять справжні воїни.

Минулого тижня друзі-волонтери поїхали на «нуль». А сьогодні завітали до мене з «сувенірами» — гільзи, гранатомети і земля, окроплена кров’ю наших солдат. Ось такі РПГ-7 летять до нас, а такі РПГ-22 наші бійці надсилають у відповідь. Хлопці, нехай вас береже небо!

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Пятница, 30.12.2016

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