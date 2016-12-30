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Голови ОТГ у Вознесенському районі вступили у свої повноваження

30.12.16 17:00Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Нагадаємо, що у Вознесенському районі створено перші об’єднані територіальні громади: Олександрівську, Прибужанівську та Бузьку.

Дані громади вже мають своє керівництво та депутатський корпус.

Зокрема, на сесійному засіданні Олександрівської громади, що відбулося 23 грудня головою ОТГ оголошено Миколу Бензаря.

Першим заступником голови громади стала Наталія Озерянська, секретарем ради ОТГ обрано Олександра Корня.

За результатами сесії Прибужанівської громади від 24 грудня Олександр Тараненко офіційно вступив у повноваження голови ОТГ. Секретарем ради громади обрали Зою Алексєєву.

29 грудня відбулась сесія Бузької ОТГ, де головою визначили Юрія Заволоку, а секретарем ради громади – Валентину Параконну.

Зазначимо, що Миколаївська обласна державна адміністрація проводить навчання для голів та депутатів новостворених ОТГ на початкових етапах їх функціонування.

Зокрема, розглядаються питання формування місцевих бюджетів, організації надання соціальних послуг,

порядку передачі майна та фінансування закладів освіти і культури в умовах створення об’єднаних територіальних громад.

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Пятница, 30.12.2016

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