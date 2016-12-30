Итоги года: два скандала, разочарование и надежда на будущее

Год тому назад, в конце ноября 2015 года Николаевскую мэрию возглавил Александр Сенкевич. В своей предвыборной борьбе он делал ставку , в основном, на молодежь, и уверенно выиграл предвыборную борьбу под лозунгом «Обирай майбутнє».

Бывший преподаватель компьютерной академии «Шаг» умел говорить со студентами, удивить их новаторскими подходами, «громадьем» планов, сулящих грядущий расцвет города, хотя более опытные управленцы, в отличие от молодых восторженных энтузиастов, понимали, что работа градоначальника требует не полета безудерной фантазии, а знания хозяйственных нужд и проблем города, рутинной работы по их решению.

Итак, Александр Сенкевич был избран николаевским городским головой, хотя сразу же после выборов прозвучали обвинения в том, что избирательная кампания велась не совсем честно, при подсчете голосов обнаружились лишние 20 тысяч. Но скандал утих, не разгоревшись, а претендовавший наравне с Сенкевичем на должность мэра кандидат от «Оппозиционного блока» Игорь Дятлов великодушно поздравил новоизбранного городского голову с победой.

Николаевцы с нетерпением ожидали первой встречи с новоявленным мэром и его «тронной» речи на новом поприще, в которой он даст возможность узнать о том, как в его представлении будет развиваться Николаев, какие приоритетные направления его становления наметил для себя городской голова. Идея превращения города в транспортно - логистический узел, продекларированная новым мэром, и связанные с этим планы строительства транзитного объездного моста немного разочаровали. Эти проекты оказались, как и все новое, уже хорошо забытым старым. Ведь идея транспортного узла достаточно горячо обсуждалась во властных структурах нашего города и области в начале 21 века, еще на рубеже 90-х и начале двухтысячных годов. Тогда даже велись активные переговоры с японцами об условиях кредитования строительства объездного моста, но, как видим, жизнь распорядилась иначе, и планы эти не были реализованы.

Первые разочарования

Тем не менее имидж нового мэра все еще оставался довольно высоким. Однако два скандала, последовавшие одно за другим, значительно испортили его репутацию Самым значительным был, пожалуй эпизод с подачей, вернее, срывом своевременной подачи тепла в замерзающий город. Накануне этого знаменательного события мэр заверил николаевцев, что тепло придет в городские квартиры вовремя , о чем свидетельствовало отданное им городским службам соответствующее распоряжение, а сам без малейших угрызений совести уехал на представительный форум в Страсбург. Когда же выяснилась, что «Нафтогаз» не выдал нам лимиты на газ, поэтому тепло не придет в наше жилье, пока не будет достигнут консенсус по данному вопросу, оставалось только удивляться безответственности градоначальника в такой сложный момент покинувшего город.

Окончательно всех добила его «благодарность за терпение», которую он выразил пострадавшим горожанам из теплой Франции. Ситуацию спас новоназначенный губернатор, который положил конец длительным переговорам с «Нафтогазом», которые, как выяснилось, велись городским руководством еще с апреля, с конца прошлого отопительного сезона, и мэр об этом прекрасно знал, что не помешало ему бросить горожан на произвол судьбы.

Второй инцидент, вернее, первый по времени, подорвавший репутацию городского головы, случился со «львовским мусором», когда наш градоначальник не смог отказать своему однопартийцу и боссу львовскому мэру Садовому в выгрузке львовского мусора на нашем полигоне. Решение это мэр принял в воскресенье единолично, ни с кем не посоветовавшись. Выгрузке четырех львовских мусоровозов на нашей свалке помешали дежурившие там депутаты, которых возмутило это единоличное решение городского головы. Самоуправство мэра возмутило и депутатский корпус, и горожан, в результате чего огн отменил свое разрешение.

«Львовский мусор» отправился восвояси и до сих пор путешествует по городам и весям страны. Стоит заметить, что вскоре, через 3дня, в Николаеве состоялся Международный инвестиционный форум по переработке и утилизации ТБО, инициированный мэром. Так и хочется соотнести это событие с эпопеей «львовского мусора», если бы не упоминание в прессе о том, что этот форум мэр, созданная по его инициативе «Агенция развития Николаева», другие городские организации готовили уже за полгода до того, как форум состоялся.

Инициативы мэра

Кстати, об «Агенции развития Николаева». Этому предприятию по замыслу Сенкевича, была отведена роль локомотива, меняющего облик города на современный, раскрывающий весь свой потенциал, привлекательный для вложения инвестиций. Руководителем «Агентства» был назначен Василий Гошовский, первый «варяг» из сформированной впоследствии «команды Сенкевича» На ее основе была создана «Академия лидерства», которая, как провозгласил мэр, будет кузницей кадров для Николаева. Все вместе – и новоявленные «лидеры», и разработчики проектов развития нашего города должны были работать по созданию привлекательного имиджа Николаева. Агентство завоевывало гранты, что дало возможность лидеру «Оппоблока» Игорю Дятлову сыронизировать, что название предприятия следовало бы переиначить на «Агентство по добыванию грантов».

Но после принятия бюджета на 2017 год, оказалось, что городские власти относятся к «Агентству» отнюдь не с иронией. Его сотрудников ожидают довольно приличные заработки. Директор предприятия будет получать ежемесячно более 20 тысяч гривен, оклад-6 тыс. и премия в размере более 16 тыс. грн. Менеджеру по вспомогательной деятельности в сфере финансов будет предложен оклад 5 тыс. грн и премия 10тыс. грн. Столь же хорошо будет оплачиваться и специалист по связям с общественностью и прессой.

Очевидно, « Агентство», по мнению городских властей, так хорошо зарекомендовало себя в прошлом году, что заслуги его специалистов решили оценить отнюдь не средними зарплатами и премиями. Однако, кроме пересчета бродячих собак на улицах города, что вызвало многочисленные комментарии в социальных сетях, да разрекламированных перед своим проведением Форума будущего и Форума об утилизации ТБО, о конкретных делах предприятия мы ничего не знаем. Есть проекты и программы, реализация которых в будущем, может быть, даст возможность судить на конкретных примерах изменения облика города в лучшую сторону.

Отношения с депутатами

Довольно долго городской голова объяснял недочеты в работе тем, что у него нет своей команды, приходится работать со старыми кадрами, «людьми Гранатурова». Действительно, отношения с депутатами горсовета у него как-то не очень складывались. «Оппоблок» бойкотировал заседания первой сессии, да и в последующем неоднократно демонстрировал расхождения с позицией мэра. Лидер этой фракции , на наш взгляд, достаточно иронично относится к своему бывшему сопернику.

Достаточно вспомнить реакцию Дятлова на назначение семи замов городского головы, создание так называемой «команды Сенкевича» Пусть, мол, мэр уж наберет пресловутую «свою» команду. Чем бы дитя не тешилось… А вот каков будет результат, посмотрим. Стоит сказать, что в планах на будущий год предусматривается реализация программы «Теплый Николаев». Как известно, с программой «Теплый дом» шел на выборы и Игорь Дятлов. Так что, возможно, реализация такого проекта объединит их усилия и вместо конфронтации в мэрии, наконец-то усилия всех будут направлены на достижение положительных результатов.

Но уже сейчас в большей оппозиции к мэру находится не «Оппоблок» или какие-либо другие фракции, а его однопартийцы. Дает негативную характеристику действующему мэру его однопартиец, №1 в списке николаевской «Самопомощи» Сергей Исаков. Он считает, что основными направляющими деятельности Александра Сенкевича на посту мэра стали показуха и пустопорожняя болтовня. При полном отсутствии знания города, управленческого опыта, профессиональных навыков в таком сложном деле, как управление городом, он не хочет учиться и совершенствоваться,- считает Сергей Исаков.

Не к чести градоначальника служат и изменения в структуре городского чиновничьего аппарата, считают некоторые его коллеги. Вместо ожидаемого сокращения вся чиновничья рать увеличилась более чем на 1000 человек за счет увеличения числа департаментов и отделов горисполкома, что в будущем потребует и больших средств на обеспечение их функционирования и оплату специалистов. Оправданы ли такие новшества, покажет будущее. Пока же к положительным моментам горожане относят своевременное принятие бюджета, работу мэра по ремонту дорог в городе и освещению улиц.

Итоги

Утверждена новая структура мэрии, новый бюджет, приняты новые программы развития города, сформирована новая «команда Сенкевича»». Как скажется все это на жизни города и горожан, покажет время.