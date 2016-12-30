Волонтеры приготовили 2,5 тонны оливье для бойцов АТО

Активисты надеются, что забота согреет бойцов, а в следующем году они с победой будут праздновать уже дома.

Неравнодушные киевляне объединились, чтобы устроить праздник бойцам в «горячих точках» на востоке страны. Для военных в столице режут 2,5 тонны салата оливье.

Энтузиасты работают посменно, чтобы процесс продолжался почти без перерывов. Кто-то готовит новогодний атрибут для воинов впервые, а кто-то уже имеет опыт прошлого года, но все объединены хорошим настроением, шутками и общим пониманием потребности в добром деле.

Тем, кто сам на колясках, такой труд в радость, ведь это и хорошее общество, и возможность служить там, куда уже не можешь по инвалидности попасть с оружием. Многие из волонтеров или сами воевали в АТО, или имеют родственников-военных.

«Это редкая возможность, когда ты можешь таким образом сказать спасибо людям, когда ты работаешь, что-то делаешь, смотришь телевизор или сидишь в кафе, потому что кто-то сидит в холодном окопе», - говорят активисты.