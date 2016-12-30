Николаевцы, осторожно! Штормовой ветер!

Синоптики предупреждают, что сегодня, 30 декабря, в Украине ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сильный ветер ожидается южных регионах страны - в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Порывы будут достигать скорости 17-22 м/с. В Одесской области ночью и утром местами ветер усилится до 25-28 м/с.

Шторм прогнозируют и в акватории Черного моря. Порывы северного ветра здесь усилятся до 25-30 м/с, а высота волн достигнет 40-50 дм. Неспокойной будет погода и на Азовском море. Здесь прогнозируют скорость ветра 19-24 м/с, а высота волн 15-25 дм.

Спасатели советуют украинцам соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. Нужно избегать раскидистых деревьев и не ходить рядом с рекламными бордами, а также линиями электропередач, поскольку порыв ветра может повредить их конструкцию и привести к травмированию людей.