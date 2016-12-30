Пенсии, Николаев, фонд Украина,

В Николаевской области на восемь районных управлений ПФУ станет меньше Николаевской области на 8 управлений ПФУ станет меньше

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Об этом, в частности, идет речь в Постановлении КМУ от 21 декабря 2016 г. №988 «Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України». Документ опубликован на сайте правительства.

Так, управления ПФУ в Ингульском районе г.Николаева, в Корабельном районе г.Николаева и в Витовском (Жовтневом) районе области сольются к одно – Ингульское объединенное управление Пенсионного фонда Украины г.Николаева.

Управления ПФУ в Центральном районе г.Николаева, в Заводском районе г.Николаева и в Николаевском районе области также сольются в одно – Центральное объединенное управление Пенсионного фонда Украины г.Николаева.

Управления ПФУ в Баштанском, Новобугском и Казанковском районах области войдут в Баштанское объединенное управление ПФУ.

Управления ПФУ в Новоодесском и Еланецком районах вольются в Новоодесское объединенное управление ПФУ.

А управления ПФУ в Снигиревском и Березнеговатском районе объединят под крышей Снигиревского объединенного управления ПФУ.