На Николаевщине задолженность по зарплате на предприятиях составила 91, 4 миллиона

Сумма долга по заработной плате работникам предприятий, учреждений, организаций области (без учета наемных работников статистически малых предприятий и у физических лиц-предпринимателей) в течение ноября увеличилась на 2,5% (на 2,3 миллиона гривен) и на 1 декабря 2016 года составила 91,4 миллиона гривен

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Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

В структуре общей суммы задолженности 74,3% (67,9 миллиона гривен) не выплачено персоналу экономически активных предприятий, остальное приходится на предприятия, относительно которых реализуются процедуры возобновления платежеспособности должника или признания его банкротом.

Объем долга работникам экономически активных предприятий на протяжении ноября увеличился на 3,4% (на 2,3 миллиона гривен). Преобладающая часть задолженности сконцентрирована на предприятиях города Николаева (87,3% или 59,2 миллиона гривен), а среди видов экономической деятельности – в промышленности (76,2% или 51,7 миллиона гривен).

На 1 декабря работодатели этих предприятий не рассчитались с 3,6 тысячи работников, каждому из которых не выплачено в среднем 19 тысяч гривен зарплаты.