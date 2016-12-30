Верхний банер

Николаев — бывший город акаций

30.12.16 14:47Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Николаев — бывший город акаций, — так озаглавила свое сообщение в Facebook Марина Любченко. Бывший! И добавила карту и фото варварских вырубок.

Об этом сообщает "Николаевская правда"

Вот что она пишет:

«Наш город всегда ассоциировался с запахом акаций, но этой весной цвести уже нечему. Такая варварская вырубка велась только в годы Великой Отечественной войны.

За последние месяцы на участке, ограниченном проспектами Мира и Богоявленским и улицами Строителей и Южной было срублено под корень 21 дерево.

678

7654433

Кроме того, производится так называемое кронирование деревьев, после которого остается лишь обрубок ствола. Срезы деревьев ничем не обрабатываются, что влечет за собой грибковые заболевания и гибель дерева. Такой обрубке подвергается, конечно же, акация. Дерево вырубают или варварски опиливают лишь потому, что это акация и хорошо реализуется в виде дров.

При этом в качестве основания предоставляются акты, составленные ЖКХ и заверенные представителем исполкома. Деревья, на которые составлены акты, не помечаются.

Сухие ветки и сухие деревья никто не выпиливает и не убирает. Контроль со стороны ЖКХ за выполнением работ не осуществляется, работают бригады молодчиков, для которых дерево – это дрова. Чем больше обрежешь и вырубишь — тем больше заработаешь.

123

3456677

пр. Мира 7/1 – 3 дерева; ул. Николаевская 6 – 2 дерева; ул. Николаевская 8 – 2 дерева; ул. Николаевская 5 – 1 дерево; ул. Николаевская 5а –1 дерево; ул. Строителей 22 – 3 дерева; пр. Богоявлинский 8а – 2 дерева; пр.Богоявлинский 16 – 7 деревьев».

Похожие новости

17.06.13 19:56Немецкий сайт оценил игроков МФК «Николаев» в два с лишним миллиона евро

20.09.12 09:14Свой День рождения Николаев отметит с размахом

30.03.12 21:41Николаев расцветет

21.01.11 14:32У Николаева для инвесторов есть интересные предложения

19.10.08 13:27Николаев отметил 100 лет своего футбола

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 30.12.2016

Закругление верхнее-левое

17:30Крушение самолета Ту-154: экипаж и пассажиры погибли мгновенно

17:00Голови ОТГ у Вознесенському районі вступили у свої повноваження

16:30На Миколаївщині розпочато роботи з реконструкції вуличного освітлення

16:06Украина не покупает газ у России уже 400 дней

15:30В Афганистане была обезглавлена женщина за посещение магазина без мужа

15:04Порошенко запретил ввоз антиукраинских книг

15:00На Николаевщине задолженность по зарплате на предприятиях составила 91, 4 миллиона

14:47Николаев — бывший город акаций

14:14Сутки в АТО: Ранены трое бойцов ВСУ

13:59На корпоративе у Порошенко подрались народные депутаты. Уходили через черный вход

13:39Что подарить маме на Новый год

13:08Итоги года: два скандала, разочарование и надежда на будущее

13:03Житель Снигиревщины уехал на заработки и пропал

12:51На Кубе впервые разрешили провести домашний интернет, но не всем

12:30Первомайские студенты предлагают создать в городе молодежный центр

12:00В Николаеве появилось 10 новых остановочных комплексов

11:46Волонтеры приготовили 2,5 тонны оливье для бойцов АТО

11:24Победитель "МастерШеф" рассказал о вредных новогодних блюдах

11:05Почти половина украинцев считают не важным получение "безвиза" для Украины, - опрос

10:51Николаевские автоугонщики: плюс один эпизод

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.12.16 17:482220

Ко Дню Святого Николая николаевские школьники провели благотворительную акцию в поддержку многодетных семей и инвалидов

16.12.16 18:002380

Похищенные нацистами картины будут переданы в музей в Швейцарии

16.12.16 18:282370

В Украине обанкротился еще один банк

16.12.16 18:472600

В Николаеве полиция закрыла очередное игорное заведение (ВИДЕО)

Самые читаемые

21.12.16 16:069840

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

27.12.16 08:406440

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 18:465920

Троллейбус везет в детство

22.12.16 15:545910

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама