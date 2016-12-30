Николаев — бывший город акаций, — так озаглавила свое сообщение в Facebook Марина Любченко. Бывший! И добавила карту и фото варварских вырубок.

Об этом сообщает "Николаевская правда"

Вот что она пишет:

«Наш город всегда ассоциировался с запахом акаций, но этой весной цвести уже нечему. Такая варварская вырубка велась только в годы Великой Отечественной войны.

За последние месяцы на участке, ограниченном проспектами Мира и Богоявленским и улицами Строителей и Южной было срублено под корень 21 дерево.

Кроме того, производится так называемое кронирование деревьев, после которого остается лишь обрубок ствола. Срезы деревьев ничем не обрабатываются, что влечет за собой грибковые заболевания и гибель дерева. Такой обрубке подвергается, конечно же, акация. Дерево вырубают или варварски опиливают лишь потому, что это акация и хорошо реализуется в виде дров.

При этом в качестве основания предоставляются акты, составленные ЖКХ и заверенные представителем исполкома. Деревья, на которые составлены акты, не помечаются.

Сухие ветки и сухие деревья никто не выпиливает и не убирает. Контроль со стороны ЖКХ за выполнением работ не осуществляется, работают бригады молодчиков, для которых дерево – это дрова. Чем больше обрежешь и вырубишь — тем больше заработаешь.

пр. Мира 7/1 – 3 дерева; ул. Николаевская 6 – 2 дерева; ул. Николаевская 8 – 2 дерева; ул. Николаевская 5 – 1 дерево; ул. Николаевская 5а –1 дерево; ул. Строителей 22 – 3 дерева; пр. Богоявлинский 8а – 2 дерева; пр.Богоявлинский 16 – 7 деревьев».