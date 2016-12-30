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Первомайские студенты предлагают создать в городе молодежный центр

30.12.16 12:30Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

На сессии Первомайского горсовета выступили студенты, представляющие Парламент Первомайского политехнического института.

Это учебное заведение известно своими взглядами на студенческое самоуправление, которое в нем действительно активно на протяжении многих лет. Глава студпарламента А. Колесниченко обратился к депутатам местного совета с предложением: создать молодежный центр.

Свою идею студенты обосновали тем, что в городе молодежи буквально некуда податься. Едва закончив вуз, молодые специалисты вынуждены уезжать в поисках работы. При этом, в городских вузах есть отличная база, которая позволяет поддерживать и научных работников, и изобретателей. Так, даже на сегодняшний день ППИ разрабатывает и презентует на различных уровнях свои наработки, в том числе и в направлении популярной энергоэффективности.

По мнению студентов, центр позволит создать дополнительные рабочие места, будет мониторить молодежные веяния, организовывать досуг, контролировать статистику первого рабочего места и оказывать содействие в трудоустройстве. В качестве базы, студенты предложили помещение Харьковской академии или ДК «Фрегат». Основной же целью проекта является сохранение в городе творческой и активной молодежи.Такие центры уже создаются в Украине, и зарекомендовали себя положительно. Ребята изъявили желание познакомить депутатов с проектом в деталях, в том числе и всеми обоснованиями. Студенты заявили о готовности писать гранты, участвовать в конкурсных программах и даже принять участие в партиципаторном бюджете.

Молодежи пообещали всестороннюю поддержку. Кроме того, при поддержке местных властей юные спортсмены, выигрывающие чемпионаты европейского уровня (а слава Первомайской базы киокушин карате давно гремит за пределами страны), будут получать денежные премии. Год обязательно нужно заканчивать на позитивной ноте.

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Пятница, 30.12.2016

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