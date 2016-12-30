Почти половина украинцев считают не важным получение "безвиза" для Украины, - опрос Около 50% украинцев считают не важным либерализацию безвизового режима для Украины. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН. "Введение безвизового режима является важным для 44% украинцев, не важно - для 50%", - говорится в результатах исследования. Отмечается, что общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама