16.12.16 12:462530
Почти половина украинцев считают не важным получение "безвиза" для Украины, - опрос
|30.12.16 11:05
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Около 50% украинцев считают не важным либерализацию безвизового режима для Украины.
Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.
"Введение безвизового режима является важным для 44% украинцев, не важно - для 50%", - говорится в результатах исследования.
Отмечается, что общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.