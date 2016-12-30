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Победитель "МастерШеф" рассказал о вредных новогодних блюдах

30.12.16 11:24Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Подготовка к Новому году в Украине ярко иллюстрирует уровень мышления общества. В большинстве семей до сих пор подают на стол блюда еще со времен Советского Союза, редко приносят пользу организму. Об этом сообщает "Новое время".

Соответствующее мнение высказал победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко. По его словам, чрезмерное пристрастие украинцев к жирной пище увеличивает вероятность попасть в больницу.

По мнению кулинара, нашему организму очень вредят такие блюда как сельдь пол шубой, оливье, салаты с майонезом, а также жирное мясо.

Хотя это готовят почти в каждом доме, но ничего полезного здесь нет. Украинцы просто привыкли к подобным комбинациям в еде: магазинный майонез, вареные овощи, консервированная рыба, плавленые сыры и крабовые палочки.

Клопотенко шутит, что в нашем государстве едят одно и то же на праздники и на похороны, ведь менять и пробовать что-то новое просто не принято.

По данным медиков, среднестатистический человек может съесть в праздничный вечер не менее 800 г пищи, а если добавить еще и количество выпитого спиртного, то организм может просто не выдержать. Как следствие - перегрузка желудка, отравления. Поэтому стоит сразу рассчитать свои силы и не употреблять больше, чем нужно.

Следует постепенно отказываться от привычки, которая пришла к нам еще в 1985 году - готовить целый день столько, чтобы оставалось еще надолго. Во-первых, пища, заправленная майонезом, не может стоять долго в холодильнике - буквально за несколько часов она портится и становится опасной. Во-вторых, главное - определить количество порций на всех гостей, ведь испорченные продукты - только лишняя трата денег.

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Пятница, 30.12.2016

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