В Украине ударят ночные морозы Синоптики обещают похолодание, гололед и мокрый снег Завтра, 30 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр. На западе облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-10 градусов, днем 0...-6 градусов. На севере облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем 0...-5 градусов. В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем 0...-5 градусов. На востоке облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем 0...-6 градусов. На юге облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем -2...+3 градуса. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама