Николаевские налоговики собрали за год почти 7 млрд гривен, перевыполнив план

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области

По состоянию на 29 декабря 2016 года, органами ГФС в Николаевской области в бюджеты всех уровней мобилизовано 6,8 млрд. грн. налогов и сборов.

Так, в государственный бюджет мобилизовано свыше 3,0 млрд. грн., что на 1,1 млрд. грн. больше чем за аналогичный период 2015 года. В местные бюджеты обеспечено 3,8 млрд. грн., что на 1,3 млрд. грн. больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Бюджетные назначения, принятые местными советами, перевыполнены на 17%, дополнительно местные бюджеты получили свыше 0,5 млрд. гривен.

Успешное наполнение местных бюджетов свидетельствует об эффективности функционирования механизма децентрализации власти, которая предоставляет органам местного самоуправления возможность повышения уровня социальных гарантий граждан, отметил начальника ГУ ГФС в Николаевской области Анатолий Бондаренко.

Налоговики благодарят добросовестных налогоплательщиков Николаевщины за плодотворное сотрудничество, добровольную и своевременную уплату налогов в бюджеты всех уровней.