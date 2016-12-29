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У Миколаївській області створено громадський Рух опору

29.12.16 16:31Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Виникненню організації передувала конференція з питань територіальної оборони та військово-патріотичного виховання молоді, що була проведена у грудні за ініціативи голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка.

Завданням нового громадського формування «Рух опору» є патріотичне виховання та участь суспільства у формуваннях, що сприяють обороні території області в разі загрози військової агресії чи виникнення заворушень антиукраїнських сил.

«Цей Рух є результатом нашої спільної багатомісячної праці, багатьох попередніх зустрічей та зборів, – вказав начальник штабу Української Добровольчої Армії Сергій Ільницький. – Ми домовилися залишити осторонь політичні питання і поставити на перший план суверенітет і цілісність держави, боротьбу з сепаратистами та колабораціоністами та активну громадську протидію у випадку зовнішньої агресії».

На засіданні Ради оборони області керівник управління по взаємодії з силовими підрозділами штабу УДА Андрій Шараскін офіційно повідомив представникам державної безпеки регіону про створення нової громадської ініціативи. Сергій Ільницький ознайомив учасників засідання з меморандумом про створення Руху опору, наголосивши, що новостворена організація є позаполітичним утворенням.

За результатами зібрання в Миколаєві вже створено робочу групу по зв’язках Руху опору з облдержадміністрацією, військовими організаціями та правоохоронними органами.

Найближчим часом планується розробка комплексної програми та плану дій щодо проведення навчання підрозділів територіальної оборони із залученням представників новоствореного громадського об’єднання.

«Нарешті в питанні територіального захисту країни держава і громада будуть діяти синергетично. Використовуючи при цьому величезний потенціал добровольців для боротьби із зовнішніми загрозами, - повідомив Андрій Шараскін. – Найближчим часом територіальні Рухи опору також почнуть повноцінно функціонувати в Херсоні та на Одещині, а згодом, сподіваємось, і в інших регіонах України».

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Четверг, 29.12.2016

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