В Николаеве продолжают бороться с незаконной рекламой Администрация Заводского района убрала незаконную рекламу на перекрестках ул. Садовой с ул. Чкалова и ул. Пограничной Администрация района продолжает плановые мероприятия по демонтажу незаконно установленных объектов, расположенных без соответствующих разрешительных документов на земельных участках района. Сегодня демонтированы рекламные конструкции на пересечении улиц Садовой и Чкалова, улиц Садовой и Пограничной, сообщили в пресс-центре мэрии. Работа в данном направлении продолжается. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама