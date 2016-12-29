16.12.16 07:502450
В Николаеве продолжают бороться с незаконной рекламой
|29.12.16 17:07
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Администрация Заводского района убрала незаконную рекламу на перекрестках ул. Садовой с ул. Чкалова и ул. Пограничной
Администрация района продолжает плановые мероприятия по демонтажу незаконно установленных объектов, расположенных без соответствующих разрешительных документов на земельных участках района.
Сегодня демонтированы рекламные конструкции на пересечении улиц Садовой и Чкалова, улиц Садовой и Пограничной, сообщили в пресс-центре мэрии.
Работа в данном направлении продолжается.