Николаевец не согласен с действиями патрульной, ее вызывают в суд

Судья Центрального районного суда приглашает патрульную прибыть на судебное заседание по рассмотрению составленного ею админпротокола

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

В производстве судьи Ивана Дирка находится административное дело в отношении местного жителя Сергея Петраша, на которого инспектором патрульной полиции был составлен административный протокол по ч.2 ст.130 КУоАП.

Согласно протоколу, 10 ноября 2016 года Сергей Петраш в районе просп. Богоявленського, 10 управлял мопедом «Honda» в состоянии алкогольного опьянения, уровень которого согласно тестированию на приборе «Драгер» составил 0,86 ‰.

На судебном заседании мужчина категорически отрицал свою вину, отметив, что он действительно находился в состоянии опьянения, однако мопедом не управлял, поскольку он был неисправным, а только катил его по тротуару. По его словам, это могут подтвердить свидетели. Кроме этого, событие фиксировалась на нательную камеру инспектора патрульной полиции. И поскольку мужчина не управлял транспортным средством, к нему не может применяться норма ст.130 КУоАП.

В то же время инспектор патрульной полиции, которая составляла административные материалы, на судебное заседание не явилась, несмотря на то, что на имя начальника патрульной полиции Николаева Максима Ахрамеева был направлен вызов с указанием времени и места проведения заседания. Видеозапись с нательной камеры также предоставлена не была.

Добавленные к административному протоколу объяснения свидетелей фактически идентичны и содержат по два предложения. При таком раскладе подтвердить или опровергнуть слова Сергея Петраша о том, что он не управлял транспортным средством, невозможно.

С целью всестороннего расследования обстоятельств данного административного дела и вынесения справедливого и обоснованного решения, и поскольку сотрудники патрульной полиции систематически не являются по вызову суда для рассмотрения составленных ими административных материалов, суд обращается к начальнику патрульной полиции Николаева Максиму Ахрамееву с просьбой обеспечить явку инспектора , которая составляла 10.11.2016 г. административный протокол в отношении Сергея Петраша, на следующее судебное заседание, которое состоится в 10.00 12 января 2017 года, и предоставить видеозапись указанного события, зафиксированного нательной камерой патрульной.