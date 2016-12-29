Все службы Николаевской области в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

С целью создания надлежащих условий для функционирования хозяйственного комплекса области, обеспечение общественного порядка и противопожарной безопасности во время празднования Нового года и Рождества Христова председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко издал распоряжение, согласно которому аварийные службы предприятий, правоохранительные органы, полиция, спасательные службы МЧС лечебные учреждения в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА

Председателям райгосадминистраций, городским головам поручено создать в районах и городах области аварийные бригады для дежурства на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в праздничные дни, а также организовать бесперебойную работу предприятий торговли для обеспечения населения области необходимыми товарами и продуктами.

Службе автомобильных дорог в Николаевской области поручено обеспечить готовность необходимой дорожной техники на случай возникновения стихии и запасы горюче-смазочных и противопожарных материалов.

Управлению здравоохранения облгосадминистрации поручено организовать круглосуточное дежурство врачебных бригад во всех учреждениях здравоохранения области.

ПАО «Николаевоблэнерго», ОАО по газоснабжению и газификации «Николаевгаз» рекомендовано принять меры по бесперебойной подаче энергоносителей в общественных зданий и жилых помещений населения области.

Главному управлению Национальной полиции в Николаевской области рекомендовано в праздничные дни принять действенные меры по обеспечению общественного порядка, а главному управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - обеспечить противопожарную безопасность в населенных пунктах области.