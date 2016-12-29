Как сохранить продуктивность работы в предновогодние дни: 6 простых советов

Специалисты по производительности, тайм-менеджменту и самоорганизации знают, как все успевать

До Нового года осталось всего несколько дней. В предпраздничной суматохе может сложиться впечатление, что эти дни длятся вечность. Но не у всех получается расслабиться и просто "дотянуть" до праздников, чтобы отдохнуть. Конец года – важное время, когда необходимо подтянуть все хвосты и доделать все необходимые проекты, поэтому времени на лень просто нет.

Специалист по производительности, тайм-менеджменту и самоорганизации Пегги Дункан знает, как все успеть, не насилуя себя. Сайт Идеономика составил ТОП рекомендаций специалистов, которые помогут быть продуктивными на работе в сезон праздников.

1. Вселите в работу дух праздника

Поставьте перед собой несколько целей, которых вы хотите достичь к концу года, затем разделите их на 25 конкретных задач, предлагает профессиональный консультант по самоорганизации Лиза Зэслоу.

"Используйте адвент-календарь, чтобы порадовать себя, когда вы преодолеваете новый этап", — говорит она.

Кроме того, последуйте примеру Санты – составьте списки и проверьте их дважды, говорит Зэслоу. Например, заранее запланируйте свои праздничные приготовления, чтобы полностью сосредоточиться на работе после этого.

"Если вы постоянно будете искать в интернете идеи подарков, пытаясь закончить годовой отчет, то не преуспеете ни в одной из задач", — говорит она.

2. Определитесь с установками на праздники

Заранее решите, как вы хотите провести праздничные дни, советует Питер Брегман, автор книги "Четыре секунды: время, которое нужно, чтобы заменить контрпродуктивные привычки на те, что действительно работают".

"Вы хотите проводить время с семьей, не отвлекаясь? Вы хотите уделять всего 30 минут в день для проверки электронной почты и не думать о работе остальную часть времени?" — спрашивает он. Определитесь с тем, чего вы хотите, и сформулируйте свои намерения. Затем поработайте над условиями, которые помогут вам осуществить задуманное.

"Если вы хотите провести время с семьей, оставьте ваш компьютер и телефон. А если это невозможно, отключите в телефоне электронную почту", — говорит Брегман.

3. Решите, что вы не хотите делать

Просто скажите "нет" вещам, которые вы не хотите делать, говорит Карсон Тейт, автор книги "Работать просто". Например, никаких праздничных вечеринок на предновогодней неделе, никаких информационных рассылок в стиле "вот и конец года", никаких Санта Клаусов в офисе.

"Кто говорит, что вы должны делать все?, — спрашивает она. — Вы не должны. Отбросьте чувство вины, когда вы говорите "нет". Каждый раз, когда вы говорите чему-то "да", вы говорите "нет" чему-то еще". Вместо этого скажите "да" вещам, которые приносят вам радость, а не тем, которые высасывают из вас энергию и превращают вас в Скруджа, советует Тейт.

4. Поддерживайте разумный темп

Не поддавайтесь безумному темпу просто потому, что это — праздники, говорит Эндрю Меллен, автор книги "Наведите порядок в вашей жизни".

"Я сохраняю достаточно сосредоточенности, чтобы поддерживать мой обычный ритм работы независимо от того, что происходит вокруг меня, — говорит он. — Это позволяет мне выполнять работу и наслаждаться отдыхом, вместо того, чтобы мчаться куда-то днем и ночью".

5. Используйте свободное время рационально

Когда многие люди уезжают в отпуск, у вас становится куда меньше встреч и звонков. Используйте это время для тех дел, до которых постоянно не доходят руки. Например, наведите порядок на столе, спланируйте встречу нового года, советует Лори Марреро, автор книги "Диета беспорядка".

"Вместе с руководством устройте в офисе субботник, с обязательным участием для всех, — предлагает она. — Наденьте джинсы, закажите пиццу, подготовьте дополнительные измельчители и мусорные корзины, и — вперед".

Также это время можно использовать, чтобы изучить что-то новое, что поможет вам преуспеть в работе, добавляет Дункан.

"Например, вы можете узнать больше о программном обеспечении, которое используете каждый день, — говорит она. — Тогда в новом году вы сможете работать эффективнее".

6. Используйте праздничные вечеринки как стимулы

Праздничные вечеринки не всегда помеха для работы. Наоборот, они могут стать отличным генератором производительности, если вы используете их в качестве стимулов, считает Элизабет Грэйс Сондерс, автор книги "Три секрета эффективного вложения времени".

"Поставьте себе определенные цели, например, "Как только я закончу с презентацией, я смогу отправиться на вечеринку", — говорит она. — Желание попасть на мероприятие как можно скорее поможет вам сфокусироваться и закончить работу побыстрее".