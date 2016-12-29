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Полный текст обращения канала 1+1 о попытке рейдерского захвата со стороны властей

29.12.16 18:10Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 29 декабря, на сайте ТСН появилось обращение телеканала "1+1" к президенту Петру Порошенко, спикеру парламента Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману. Канал заявил о намерении властей лишить его лицензии.

Приводим полный текст обращения.

"Обращение к Президенту Украины П. А. Порошенко, Председателю Верховной Рады Украины А. В. Парубию, Премьер-министру Украины В . Б. Гройсману от руководства и сотрудников канала.

Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала 1+1. Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензию так и не выдали. Во время рассмотрения заявки, которая длилась 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало.

Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала.

Уважаемый Петр Алексеевич, как человек, который, в том числе, собственные средства и ресурсы инвестировал в создание СМИ в Украине, вы, как никто другой должны понимать важность этого вопроса и недопустимость развития ситуации, когда вопреки законной процедуре канал не может продлить лицензию.

Мы хотим напомнить Вам о роли СМИ в целом, и 1+1 в частности, во время революции Достоинства. Во времена правления Януковича и мы, и наши коллеги из других СМИ – 5 канала, 24 канала, каналов других медиа-групп, привыкли к необходимости постоянного противостояния давлению и попыткам власти вмешиваться в работу СМИ. Мы уверены, что со сцены Майдана вы втроем отстаивали, среди прочего, недопустимость повторения такой ситуации.

Мы удивлены и обеспокоены тем, что Национальный Совет, члены которого назначены непосредственно Президентом и Верховной Радой, затягивает процесс исполнения собственного решения. На протяжении последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация Президента пытается повлиять на принятие решения Национальным Советом и передать контроль над каналом в другие руки.

Мы не хотим в это верить и на самом деле не понимаем, чьи интересы могут стоять за такими действиями, но уверены, что вы, как Президент Украины, как гарант Конституции, и руководители Верховной Рады и Кабинета Министров, должны обеспечить выполнение решения от 15.12.2016 в соответствии с законодательством Украины и продемонстрировать уважение к независимости средств массовых информации.

Со стороны Нацсовета к каналу 1+1 не было никаких замечаний или претензий. Поэтому мы не понимаем, почему в день прекращения действия аналоговой лицензии - 29.12 и после того, как мы осуществили оплату лицензионного сбора, мы все еще находимся не только в ситуации неопределенности, но и перед угрозой отключения вещания или назначении какого-либо нового постороннего руководства канала 1+1, что является нонсенсом для частной компании.

Символично, что именно 1.01.2017 года исполняется 20 лет с момента начала вещания ведущей службы новостей Украины - ТСН. Журналисты канала не раз становились свидетелями попыток взять под контроль редакционную политику канала. Впрочем, доверие и поддержка миллионов зрителей всегда помогала выйти из сложных ситуаций.

Мы хотим предостеречь и предупредить тех, кто стоит за попытками отключить канал, который является ежедневным источником новостей для миллионов Украинцев, даже при отсутствии бумаги, мы имеем законное право продолжать вещание. Нас уже невозможно запугать, но мы надеемся, что в 2016 году, в отличие от ситуации трехлетней давности, государство само заинтересовано в выполнении законных процедур и работе независимых СМИ".

Под обращением подписались: генеральный директор 1+1 В. Ткаченко, директор департамента информационного вещания С. Попов, директор департамента журналистских расследований М. Шиленко, ведущая ТСН Тиждень А. Мазур, ведущая ТСН Н. Мосейчук, ведущая ТСН Л. Таран, ведущий 1+1, заслуженный артист Украины Ю. Горбунов, руководитель Студии "Квартал-95" В. Зеленский.

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Четверг, 29.12.2016

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