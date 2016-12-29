О чем мечтают украинцы в 2017 году

Конец года – время подведения итогов и самых смелых планов. «Белые воротнички» составляют годовые отчеты и подтягивают «хвосты» на работе, а также готовятся к празднованию Нового года и выбирают подарки родным и близким.

Каким был для украинцев 2016 год и что бы они пожелали друг другу в Новом 2017 году, узнавал Международный кадровый портал hh.ua.

К сожалению, сложная ситуация в стране сказывается на жизни и настроении «белых воротничков». Как показал опрос, больше трети из них назвали 2016 год очень трудным. При этом чуть меньше пятой части опрошенных отметили, что именно в этом году многое для них изменилось в лучшую сторону. Каждый шестой и вовсе считает уходящий год успешным для себя. По мнению восьмой части опрошенных, 2016 год был лучше, чем предыдущий. И столько же утверждают, что многое изменилось в худшую сторону. Три четверти из них встретят Новый год дома, в кругу родных и близких людей. Практически десятая часть опрошенных устроят гуляния с друзьями в загородном доме, кафе или ресторане. А вот курортные города в Украине, а тем более заграницей, по карману лишь немногим.

Самым заветным желанием украинцев в новом году является мир и спокойствие. Для более чем половины опрошенных именно это наивысшая ценность. Четверть пожелали бы себе и своим соотечественникам достатка и материального благополучия. И столько же мечтают об исполнении желаний и достижении целей. Интересно, что карьерный рост и успехи в работе оказались для украинцев далеко не на первом месте.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в декабре 2016 года. В опросе приняли участие 1032 респондента из разных регионов Украины.