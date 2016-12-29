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Сколько в Николаеве стоит Божья благодать?

29.12.16 11:44Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Всем известно, что церковь-это храм Божий, да только уже с давних пор, чтобы получить Божью благодать нужно «пожертвовать» в церковь не маленькую сумму денег.

В Николаеве церкви подчиняются как московскому, так и киевскому патриархату, кроме того есть и автокефальные церкви, которые административно полностью независимы от других поместных церквей.

Цены от патриархата не зависят, так как разница на церковные услуги не является особо большой. Видимо существуют определенные тарифы, которым следуют все церкви.

Так, окрестить ребенка в Соборе Касперовской иконы Божией Матери Киевского патриархата, что находится на ул. Садовой, будет стоить 122 грн., а вот список того, что придется купить вам обойдется около 500 грн., но здесь все зависит от ваших собственных предпочтений при выборе крестика, крыжмы, иконы, полотенец и свечей. Крещение ребенка в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы Московского патриархата, который находится на ул. Лягина, обойдется в 100 грн. за услугу, а вот список того, что нужно будет приобрести отличается от того, что указан в Соборе на ул. Садовой, но по стоимости обойдется вовсе не меньше 500 грн.

Желающие заключить свой брак не только в ЗАГСе, но и «перед Богом» должны пожертвовать в церковь, что на ул. Лягина, 250 грн. Кроме указанной суммы за венчание, также прилагается и перечень того, что нужно будет приобрести: обручальные кольца, икона «Венчальная пара», свечи венчальные, полотенца, вино «Кагор» и это далеко не все. Немного дороже обойдется венчание в Соборе Касперовской иконы Божией Матери (ул. Садовая) — 271 грн. Здесь тоже к указанной сумме будет предоставлен список того, что нужно купить для венчания. Сумма, в которую обойдутся покупки зависит от того, какие обручальные кольца будут выбраны, а также какие иконы куплены. Стоит отметить, что цены на иконы растут начиная с 35 грн.

А вот отпевание в церкви на ул. Садовая обойдется в 250 грн., но свечи, крест и коливо в эту сумму не входят. В Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы отпевание проводят как заочное, так и на самих похоронах. Стоимость заочного отпевания 100 грн., а на похоронах - вдвое дороже. Кроме того, если батюшка проводит отпевание на похоронах, то нужно предоставить транспорт.

Цены на церковные услуги в городе практически не отличаются друг от друга. А вот в мкрн. Варваровка города Николаева в Свято-Николаевском храме, который был открыт относительно недавно, в 2012 году, крещение ребенка стоит в два раза больше нежели в центре города — 400 грн. Эта сумма является оплатой за оказанную услугу, а вот иконы, крыжму крестик, свечи придется покупать отдельно. В общей стоимости крещение обойдется около 1000 грн., если не больше.

В другом микрорайоне города, Балабановке (Корабельный р-н) в церкви Святых Апостолов Петра и Павла, которая является украинской автокефальной православной, никакого прейскуранта нет и цены на церковные услуги не указывают. За крещение, венчание или же отпевание по-собственному желанию можно оставить пожертвования. Так как все деньги с пожертвований идут на расстройку церкви.

И так, ценовая политике церквей в центре города достаточно одинаковая, различие в ценах совсем не большое. А вот в дальних микрорайонах города ситуация кардинально отличается: или вовсе можете не платить, или в двойном тарифе.

Карина Лукьяненко, Новости-Н

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Четверг, 29.12.2016

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