Осторожно, сильный ветер!

По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Днем 29 декабря в акватории Черного моря синоптики прогнозируют усиление северного ветра 25-27 м/с, высота волн составит 40-50 дм.

При этом 29 декабря на Николаевщине ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха составит -1..+2. 30 декабря утром возможен кратковременный снег и температура от -1 до +1. В последний день года, 31 декабря, осадков не обещают, будет облачно и морозно -6..-1.

ГСЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.